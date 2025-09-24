このページの本文へ

「THE BUFFET 包包點心」3店舗でスタート

中華食べ放題1209円！45分間の平日コースが新登場

2025年09月24日 16時05分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ニラックスが展開する「THE BUFFET 包包點心」3店舗では、9月24日から10月10日までの平日限定で、45分間の「エキスプレスコース」を1209円で提供します。

45分間制　1209円の中華食べ放題

　「THE BUFFET 包包點心」は、台湾カフェスタイルを取り入れた店内で、様々な飲茶が食べ放題で楽しめるお店。

　平日限定のエキスプレスコースでは、小籠包やデザート、オーダーメニューを除くブッフェ料理が食べ放題できます。冷菜では蒸し鶏サラダや担々豆腐、主菜では麻婆豆腐やあさりの豆鼓蒸し、ご飯類では五目炒飯や魯肉飯などが並びます。

　人気の麺類も食べ放題の対象。醤油拉麺、担々麺、海老野菜タンメン、鶏白湯ラーメンが揃い、9月25日からは麻辣湯も加わります。

　ただし、同コースでは小籠包、点心各種、デザート、オーダーメニューは食べ放題の対象外です。

■「エキスプレスコース」値下げキャンペーン
内容：「小籠包・点心各種・デザート・オーダーメニュー」を除くブッフェ料理が食べ放題
制限時間：45分間
料金：大人1209円
実施期間：9月24日～10月10日　※平日限定
実施店舗：
　THE BUFFET 包包點心 市川ニッケコルトンプラザ
　THE BUFFET 包包點心 ららぽーと横浜
　THE BUFFET 包包點心 イオンモール堺北花田

リーズナブルに中華食べ放題！

　1209円で手軽に食べ放題を楽しめるため、本格中華を味わいたい人にとって嬉しい機会になりそうです。平日ランチを少し贅沢にしたい人はチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

