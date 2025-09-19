PURGATIO、純水で空間浮遊ウィルスを99.9％減少できる「ウイルスリデューサー」2製品

プルガティオ（PURGATIO）は9月19日、純水を使って空間浮遊ウィルスを減少・不活性化するウィルスリデューサー「moya Craft」と「moya Ultra」を10月10日に発売すると発表した。直販価格はそれぞれ6万9800円と9万9800円。予約受付も開始している。

水道水を上部から注ぐと、不純物を除去するフィルター（ネプライザー）を通して濾過された純水が本体下部に溜まる。この純水を使い、霧化ユニットで0.05〜0.5μmと微細なミスト（ウルトラマイクロミスト）を作り出す仕組み。安藤ハザマ技術研究所との共同研究により、このミストは空間浮遊ウィルスを99.9％減少させる効果があることが実証されているという。コンパクトなmoya Craftは静音性に配慮しているほか、アプリを使った間歇動作によって、適切な量のウルトラマイクロミストを放出する機能なども備えている。なお、加湿器としての利用も可能だ。

moya Craftはタンク容量4.5lで、プレハブ洋室の場合21m2（13畳）、木造和室の場合13m2（8畳）のサイズに対応。加湿量は450ml/hで、本体サイズは直径約230×高さ448mm、重量は約4.8kg。消費電力は最大38W。moya Ultraはタンク容量10lで、プレハブ洋室の場合74m2（44畳）、木造和室の場合44m2（27畳）のサイズに対応。加湿量は1600ml/hで、本体サイズは幅250×奥行き250×高さ875mm、重量は約18kg。消費電力は最大145Wだ。