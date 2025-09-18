TVS REGZA、100型の4K Mini LED液晶レグザ「Z770R」、実売80万円台、手頃に買える「M5シリーズ」やサウンドシステムも発表

TVS REGZAは9月17日、4K液晶レグザ「レグザ M5」シリーズの新製品として6機種を発表した。M5シリーズは、85V／75V／65V／55V／50V／43V型の6サイズをラインアップ。「レグザ専用広色域LED」を用いた直下型バックライトと、高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZR」を搭載する。発売は9月26日。

実売価格は85M550Rが33万円、75M550Rが22万円、65M550Rが17万6000円、55M550Rが13万2000円、50M550Rが12万1000円、43M550Rが11万円。

加えて、レグザと連携して使える新サウンドシステム「RA-B500」「RA-B100」を発表した。こちらはRA-B100が先行して9月26日の発売。RA-B500は11月の発売予定。実売価格はそれぞれ6万500円と1万8700円だ。レグザ本体の電源と連動して自動でオン・オフできるほか、レグザのリモコンで音量調整も可能。接続も簡単で、レグザ以外のテレビでも使用できる。

さらに、既存の4K Mini LED液晶レグザ「レグザ Z770R」シリーズに大画面モデルの「100Z770R」（100V型）と「85Z770R」（85V型）も追加する。発売日はそれぞれ11月28日と10月24日。既存の75／65／55V型とあわせて計5サイズ展開となった。実売価格は100Z770Rが88万円、85Z770Rが49万5000。