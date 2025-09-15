LLMをリアルタイムで利用したゲームが次々に登場しつつあります。特に最近はLLMとゲーム要素を組み合わせてストーリーを展開させていくタイプが数多く登場しています。製品やサービスとしてパッケージ化されたゲームはまだ限定的ですが、新しい可能性が明確に見え始めています。ChatGPTやGemini、Grokで遊べる最新のテーブルトークRPG風ゲームや恋愛ゲーム、さらにビジネス化を試みる最新LLMゲームの動きや難しさを紹介します。

TRPGをAIで再現するテンプレート

筆者が、実際にプレイしてみて面白かったのが、ぶんきちさんがnoteで公開中の「AI用汎用TRPGゲームマスター・テンプレート」。8月に公開後、アップデートが続いています。内容はChatGPTやGeminiに読み込ませて、ストーリーを楽しむタイプのゲームです。テーブルトークRPG（TRPG）を名乗っていますので、プレイヤーには能力値であるパラメーターが存在し、アイテムを所持する概念があります。そして、ゲームを進めるうえの重要なタイミングで、行動決定に対して状況の難易度に応じて成功確率が決まり、ダイス（サイコロ）を振り、その結果によってゲーム展開が変わるという仕組みになっています。

ChatGPTでロールプレイをするというプロンプトは、これまでいくつも登場していますが、約1万5000字に及ぶプロンプトは作り込みが厚く、本格的なTRPGをプレイしているような気持ちにさせてくれます。

Geminiではカスタマイズ機能の「Gems」を使うことが強く推奨されており、筆者もその環境でプレイしています。テンプレートを読み込ませ、開始するだけでゲームはすぐに始まります。サイバーパンクシナリオを選択してプレイしたところ、まずはキャラクターの初期設定です。名前や能力値を設定し、特殊能力としてハッキングを選択。さらに、初期所有アイテムを選択します。後で、20の能力値を均等に配分したのは失敗したなと思うことになるのですが。

ゲームを開始すると、仲間との接触地点に向かっているのに、追われている可能性が出てきました。そこで、さっそくステルススーツを着込んで、やり過ごすことにしました。すると、ダイス判定になり、結果は成功。不審者は筆者を見つけることができませんでした。

ところが、その後がうまくいきません。不審者連中が何を目的としているのかを知るために、聞き耳を立てたのですが、その行動の成功には出目が14以上必要と提示されました。精神を5持っているので、出目9以上で成功なのですが、出目は2で合計すると7なので、失敗に終わり、不審者たちが何を追いかけていたのかがわからない結果に終わりました。

こうした形で、結果に対し、要所要所でダイスの結果による偶然の要素が絡みます。展開が単純ではなく、なかなか思ったように単純に展開しないため、知恵を絞って、緊張感をもってゲームを進めていくことができます。

この後は、ある情報チップを回収のために工場に侵入するという展開になります。ステルススーツを着てうまく管理室にいる3人組に気が付かれずに侵入し、彼らの話を盗み聞きすることで、地下室にチップに関連する人物がいることまでわかったのですが、地下室のルートは鍵がかけられており、そのハッキングを通じた解錠に失敗。銃で強引に鍵を破壊したら、その音で3人組に見つかり、やばいのでステルススーツを使って逃げようとしました。そのダイスの判定では、なんと出目1と最低数が出て、右足まで撃ち抜かれて動けなくなってしまいました。哀れみを乞うてみたのですが、そこでゲームオーバーとなりました。

ところが、ゲームはここで終わりではありません。

直後に、セーブデータが生成されるのですが、それが続きをプレイするためのプロンプトにもなっていて、ゲームを継続できるのです。ゲームは、命乞いをしているシーンから再開され、筆者は、敵に重要な情報を教えると言って、なんとか生き残ることに成功し、敵の医者によって、情報を抜き出すために脳ハッキングを受けるも、逆にハッキングを仕掛け返すことに成功。窮地を脱出することができました。自分の持つハッキング能力を使っての補正があるので、成功確率は50％まで高めることができていたのですが、ダイスを振るところは緊張するシーンでした。

ところが成功後に、気がついたら、病室の一室にいて、そこには巨大IT企業アラサカの施設でした。アラサカにより救助され治療を受けていた筆者は、協力員になり活動するか、この場で死ぬかを選べと言われ、さらに次の展開が始まるのです。