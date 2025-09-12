40～60代のシニアIT技術者　将来の不安はAIより“技術の劣化”

シニアエンジニア特化のフリーランス求人サイト「レガシーフォース」を運営するモロは、シニアエンジニアの働き方意識調査の結果を公表した。40代～60代のITエンジニア600人を対象に2025年7月に実施している。

キャリアに対する不安を尋ねた設問では、「技術の変化についていけず、スキルが古くなるかもしれない」（33.7%）という回答が最も多く、「年収が下がってしまうかもしれない」（30.5%）が続いた。

「AIの進化で仕事が奪われるかもしれない」という回答は、全体では25.3%だったが、回答数は年代が上がるほど減少。若い世代ほどAIの影響を意識し、年齢が上がるにつれてスキルや収入といった現実的な課題への不安が強まる傾向がみてとれたという。

また、AIを活用したコーディング支援ツールについて、「積極的に業務で使っている」のは15.3%にとどまり、「試したことはあるが業務では使っていない」（22.2%）を含めて、全体の37.5%が利用経験があるという結果となった。また、年代が上がるほど積極利用者が減少している。

AI技術の習得意欲については、「業務で必要とされれば学ぶ」が44.3%で最多で、「積極的に学びたい」（25.3%）、「学ぶ意欲はない」（17.3%）が続いた。新しいプログラミング言語やフレームワークの習得意欲についても、「業務で必要とされれば学ぶ」が47%で最多で、「積極的に学びたい」（19.5%）、「学ぶ意欲はない」（19.3%）が続き、学習意欲は“実務に直結するかどうか”で左右される傾向があることが分かっている。

業務で日常的に使用しているAIツールについては、「ChatGPT」が37.2%と圧倒的に多く、「Gemini」（15.2%）、「GitHub Copilot」（12.2%）が続いた。なお、「使ったことがない」と回答した層も、およそ3分の1（32.7%）を占めている。