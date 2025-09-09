UWB（超広帯域無線）対応ゲーミングマウス「VM800」シリーズ登場

エレコムは9月9日、UWB（超広帯域無線）通信対応のワイヤレスゲーミングマウス「VM800」シリーズを発表した。9月下旬発売予定で、価格は1万9980円。9月17日までの先行予約キャンペーン価格は、3000円引きの1万6980円。

ワイヤレスゲーミングマウス「VM800」シリーズは、多数のデバイスが電波やノイズを発するオフライン会場を含めて、どんな環境においても安定した超高速通信を実現するために（超広帯域無線）通信を採用。

VM800シリーズにはUWB通信レシーバーが付属し、UWBの超広帯域帯のうち7.25GHz～9.30GHzの電波を使用。一般的なワイヤレスゲーミングマウスが採用する2.4GHz帯との干渉がなく、約20倍以上の帯域幅を使用した通信が可能。



また、PCとレシーバー、マウス本体間すべてで送受8000Hzで通信。クリック応答速度は旧モデル（VM610）と比較して約5倍以上高速化、応答時間500μs以下の超高速化を実現している。なお、UWBレシーバーとの電波到達距離距離は約1.5mと短いので、レシーバーの設置位置には注意が必要だ。

センサーにはPixArt製PAW3950を採用し、最大DPI30,000、IPS750、加速度50Gに対応。読み取り精度の向上に加えて3段階のリフトオフディスタンス（LOD）調整、持ち方に合わせたマウスセンサーのXY軸角度調整など、プレイヤーに最適化できるカスタマイズ性も備えている。

本体は、LED・ボタンの削減、ガスアシスト成形技術等を駆使して穴のないホールレス軽量化設計を実現。サイズは66（W）×122（D）×41（H）mmの通常モデルに加えて、サイズ70（W）×130（D）×43（H）mmの「VL800L」をラインアップ。それぞれカラバリとしてホワイト、ブラックを展開する。

おもなスペックは以下の通り。

・接続方式：USB UWB無線/有線両対応

・電波周波数：7.25～9.30GHz帯

・ポーリングレート：最大8,000Hz

・クリック応答：約0.45ms

・センサー：PAW3950DM

・センサー性能：30,000DPI/750IPS/50G

・重量：約59g（M）/約64g（L）

・連続動作時間：約100時間

・ボタン数：6（ホイールボタン含む）