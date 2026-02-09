このページの本文へ

アップル、第2世代「AirTag」の発表内容に追記　日本では規制で「探せる範囲の拡大」が利用できず

2026年02月09日 22時20分更新

　アップルは1月26日に発表した第2世代AirTag（AirTag 2）について、ニュースリリースに注意書きを追加。新製品の売りである「正確な場所を見つける」機能の範囲拡大は、日本では規制の関係で利用できないことを公表した。

AirTag

新登場の第2世代のAirTagだが、2つの新機能のうち、日本では1つは使えないことが正式に判明

ニュースリリースに注意書き追加
日本では規制により、新機能のうちの1つが利用できず

　2021年に初代モデルが登場したAirTag。第2世代モデルでは2つの新機能がアピールされていた。

　1つは内部設計の変更によって、音量が50％アップした点。これにより、騒がしい場所だったり、衣類や荷物に埋もれている状態などで、AirTagを付けた鍵や財布が近くにあるのに音が聞こえなくて見つけられないといったケースで見つかりやすくなった。

　もう1点は、「正確な場所を見つける」機能の範囲拡大。AirTagをUWB（Ultra Wide Band）機能を搭載したiPhone（11シリーズ以降）やApple Watchの組み合わせで利用した際、数メートル以内にAirTagがあると、具体的な方向や距離をiPhoneやApple Watchの画面で示して、見つけやすくしてくれる。

AirTag

近くにAirTagがある場合は矢印や具体的なメートル数で場所を示してくれる機能がある

　第2世代AirTagでは、このUWB用のチップも第2世代になっており、同じく第2世代UWBチップを搭載する15シリーズ以降のiPhone（iPhone 16eを除く。Airは含む）、およびApple Watch Series 9以降、Apple Watch Ultra 2以降との組み合わせでは、探せる範囲が1.5倍になったとしていた。

AirTag

これが実際の注意書き。規制によって使えない点を説明している

　しかし、日本では無線の規制により、この範囲拡大は利用できず（つまり初代のAirTagと同等）。ただし、機能自体は搭載されているので、日本国外での利用中でUWBが利用できる国においては（ロシアやインドネシアなどではUWB自体が利用できない）、この範囲拡大は適用されるとしている。

 

