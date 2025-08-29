ゲーミングPCデビューに最適！高性能モデルが特価販売中

FRONTIERダイレクトストアでは、注目の「半期決算セール！ラストチャンス」が8月29日から9月5日15時まで開催される。



セール期間中は、ゲーミングパソコンを含む全18機種が特別価格で登場。中でも人気必至のエントリーモデル「FRGHLB550/WS808/NTK」が、155,800円というお得な価格でラインナップされている。

これからゲーミングPCを始めたい人には、「FRGHLB550/WS808/NTK」が最適。Ryzen 7 5700XとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、高性能ながらコストパフォーマンスに優れた一台だ。さらに、空冷CPUクーラー、32GBメモリ、1TBのM.2 NVMe SSDを標準装備し、快適なプレイ環境を手軽に実現できるとしている。

よりハイスペックを求めるユーザーには「FRGHLMB650/WS728」がおすすめ。最新のRyzen 7 9800X3DとAMD Radeon RX 9070 XTを搭載し、279,800円という価格で提供されている。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応し、ゲーミングから配信、クリエイティブ作業まで幅広く活躍する一台だ。

さらに「FRGKA620/WS731/NTK」や「FRGHLMB650/WS825」など、多彩なモデルがセール対象として勢ぞろい。高性能PCをお得に手に入れるチャンスは今だけ。この半期決算セールを活用して、自分にぴったりのパソコンを見つけてほしい。