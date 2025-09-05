バーミヤンに「担々麻辣湯」などガチが揃う！麻辣湯四天王がヤバげ

中華レストラン「バーミヤン」では、9月4日より「麻辣湯展（フェア）」を開始した。

バーミヤン人気の「麻辣湯展」が4種類に！

バーミヤンでは継続して発売しているメニュー「麻辣湯」が好評という。「麻辣湯展（フェア）」では、選べる4種のスープと選べる3種の麺にラインアップを拡充した。

10種以上のスパイスを使用した本格麻辣湯スープをはじめ、トムヤム麻辣湯、極み担々麻辣湯、薬膳麻辣湯を揃えており、それぞれ「紅白団子の麻辣湯」「トムヤム麻辣湯」「濃厚!極み担々麻辣湯」「蒸し鶏と棗（ナツメ）の薬膳麻辣湯」として販売。

▲「紅白団子の麻辣湯」（989円）

10種以上のスパイスを使った、辛さと痺れの中に深みある味わいが広がるスープ。プチプチ食感の紅白団子がアクセント。

▲新スープ「トムヤム麻辣湯」（1099円）

ナンプラーの旨味とレモンの酸味を効かせた爽やかなトムヤムスープ。たっぷりのパクチーがエスニックな香りを引き立てます。パクチー抜きも用意している。

▲新スープ「濃厚!極み担々麻辣湯」（989円）

ごま・ピーナッツの濃厚なコクと香りが口いっぱいに広がる。スープの旨味をたっぷり吸った油条（ユジョウ）の食感楽しめる一杯。

▲新スープ「蒸し鶏と棗（ナツメ）の薬膳麻辣湯」（934円）

棗（ナツメ）や龍眼など、10種以上のスパイスをじっくり炒めた特製油・白湯スープで煮込んだ、薬膳感がじんわり染み渡る本格的なスープ。

いずれも、麺は中華麺、春雨、糖質40％オフ麺から選べる。糖質40％オフ麺のみ、追加で55円かかる。

さらに、各121円でパクチー、焼き豚など、好みのトッピングを追加できる。

香港名物土鍋ごはんや麻辣湯のスープ単品も登場！

このフェアからおこげがおいしい香港名物土鍋ごはんが新登場。さらに、麻辣湯のスープ単品も販売する。

▲煲仔（ボウジャイ）チャーハン（1099円）

香港名物土鍋ごはんを食べやすくアレンジ。甘じょっぱいソースがチャーハンを引き立てる。旨味が染み込んだバーミヤン流「おこげチャーハン」。

▲麻辣湯スープ（659円）

スパイス独特の辛みと旨味にオリジナルの出汁を加えたバーミヤン特製のスープ。ピリっと痺れる旨辛スープがクセになる一杯。

ガチすぎる内容にびっくり！バーミヤンで中華気分

バーミヤンはファミリーレストランではあるが、今回のラインナップをみると本場の中華の雰囲気がたっぷりで驚かされる。



麻辣湯は評判のいいメニューだが、フェアでスープのバリエーションが増えたことで、さらに注目を集めそうだ。巷でもブームだという麻辣湯。バーミヤンで気軽に味わってみては。

（※文中の価格はすべて税込）