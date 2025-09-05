1390kcal！ 4枚肉の超大型旨辛バーガー、召喚。バーガーキングで

バーガーキングは9月5日から、直火焼きのビーフと辛さを組み合わせた「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で発売します。単品2090円、セット2390円。

総カロリー1390kcalの超大型・旨辛バーガーが登場！

「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズ4枚を重ね、クリーミーなマヨソースと唐辛子やニンニク、豆板醤を効かせた「特製スパイシーソース」、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」を合わせた一品です。

総重量453g、総カロリー1390kcalの超大型バーガーとなっています。購入者には数量限定でオリジナルステッカーも配付されます。

▲オリジナルステッカー

手軽な旨辛「インフェルノバーガー」シリーズも販売中

また、8月22日からは「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」も販売中。

いずれも「燻製辛口ガーリックフレーク」を使用した辛口仕立てで、セットはフレンチフライSとドリンクMが付いています。

▲ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー 単品1490円、セット1790円

▲チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー 単品1290円、セット1590円

辛いのが好きな人は挑戦してみて！

総重量453gの迫力と刺激的な辛さを兼ね備えたバーガーが登場！ 辛いものが好きな人や肉をがっつり食べたい人には見逃せない内容です。

なお、注文時には「ハーフカット」を指定すると食べやすくカットしてもらえます。こちらの商品は数量限定のため、売り切れ次第終了となります。気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。