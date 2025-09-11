このページの本文へ

9月22日から

「マルちゃん正麺」の“ワンタンめん”がおいしそ！ 10周年に向けて新登場

2025年09月11日 11時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

どう変わったか楽しみ！

　東洋水産は9月22日より「マルちゃん正麺　カップ　芳醇醤油」「同　濃厚味噌」「同　うま辛担々麺」をリニューアル発売し、「同　ワンタン中華そば」を新発売する。価格はいずれも300円（希望小売価格）。

「マルちゃん正麺」カップがリニューアル＆新商品登場！

　「マルちゃん正麺」は、「いま抜群においしく、そして10年後20年後も古びることなく愛され続ける即席麺」をコンセプトに、乾燥麺でありながら生の麺本来の自然な食感と味わいを特徴とした即席麺シリーズ。

　2025年10月で発売10周年を迎えることにあたり、既存3品を、新技術を活用した手もみ風の麺の使用や、スープ・具材・パッケージデザインの変更など、それぞれの商品特徴に合わせてリニューアルする。さらに「ワンタン中華そば」をラインアップに加え、シリーズの強化を目指す。

マルちゃん正麺　ワンタン中華そば（新商品）

　新商品の「ワンタン中華そば」には新開発の「手もみ風麺」を使用。新技術を活用して手もみ風の質感を再現している。

　スープは、鶏とかつおをベースに、豚の旨みと香りを利かせたあっさりとしながらもコクのある醤油味で、なめらかですすり心地が良い手もみ風麺が具材に加えたワンタンとマッチする仕上がりという。

マルちゃん正麺　手もみ風麺（リニューアル）

　また、「手もみ風麺」は「濃厚味噌」にも使用。

マルちゃん正麺　芳醇醤油（リニューアル）

　「芳醇醤油」は、麺に負けない力強さを感じる味わいを目指し、スープの旨みとコクをアップさせた。

マルちゃん正麺　うま辛担々麺（リニューアル）

どんな風に変わったか食べてみたい！

　「マルちゃん正麺」のカップシリーズの​​リニューアル。味わいはもちろん、以前よりもパッケージの“正麺”の文字が大きく書かれて、より目に入りやすくなった。

こちらは現行の「マルちゃん正麺」のカップ うま辛担々麺

　なお現行の「マルちゃん正麺」のカップも希望小売価格300円で、値段の変更はない。値上げなく味に磨きがかかるということで、嬉しい！ 特に麺のリニューアルは期待だ。

　（※文中の価格はすべて税込）

