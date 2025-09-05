「鴨肉」食べ放題2859円～！平日ランチなら時間無制限！しゃぶ葉、秋のコース

しゃぶしゃぶ食べ放題「しゃぶ葉」は9月11日から、「秋のきのこと鴨しゃぶフェア」を全店で開催します。

鴨肉や6種きのこが食べ放題に！

しゃぶ葉では、様々な食べ放題コースを提供しており、平日はランチは時間無制限、土・日・祝日は80分制、ディナーは100分制で食べ放題が楽しめます。

今回のフェアでは、鴨肉や6種のきのこ、イベリコ豚など、秋の味覚が対象の「鴨しゃぶ食べ放題コース」などが販売されます。



■鴨しゃぶ食べ放題コース

平日ランチ2859円、平日ディナー3519円

※土日祝は＋200円（一部店舗では＋300円）

合鴨肉を中心に、タンパク質や鉄分を含む栄養豊富な鴨肉と6種のきのこが楽しめます。



～食べ放題食材例～

脂の甘みとやわらかい肉質を持つ鴨肉は、細笹ねぎと一緒に味わうアレンジがおすすめとのことです。

新登場の「鰹節香る和風みぞれだし」は、鰹だしパックで旨味を濃くしたり、おろしを加えてさっぱりと味変したりと、3段階で楽しめます。食べ放題では鴨南蛮そばやカレー南蛮などにアレンジも可能です。

今回のフェアでは、通常ラインアップのしめじ・えのき・きくらげに加え、茶えのき・クリーム色舞茸・白きくらげが登場し、きのこは6種類に拡大しました。

また、人気のイベリコ豚も復活し、ポルチーニの香りやマッシュルームの旨味を凝縮した「芳醇きのこだれ」とともに味わえます。

～食べ放題アレンジ例～



以下は食べ放題アレンジ例です。しゃぶ葉では、麺も様々な種類食べ放題で選択できるので、何通りもアレンジができます。

シルバーウィークにぴったり

鴨肉やきのこに加え、だしやたれのアレンジも楽しめる内容で、秋ならではの食べ放題を味わえる機会です。



なお、しゃぶ葉ではシルバーウィーク期間には、アプリ限定で小学生料金の割引やアルコール飲み放題の特別価格など、お得なクーポンキャンペーンが実施されます。



家族や友人とシーンを問わず利用できるフェアなので、ぜひチェックしてください！

※価格は税込み表記です。