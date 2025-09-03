高さ30cm！ホーキーポーキー×甘熟王バナナのDXパフェも！ジョナサン魅惑の新スイーツ

ファミリーレストランのジョナサンは9月4日から10月22日まで、秋の新作スイーツと「秋の香ばし彩りごはん」フェアを展開します。

スイーツメニューには、ニュージーランドの国民的アイス「ホーキーポーキー」と、濃厚な甘さで知られる「甘熟王バナナ」を組み合わせた全5種のスイーツが登場します。

ホーキーポーキーアイスクリームは、ニュージーランドの新鮮な生乳を贅沢に使用したキャラメル風味のアイスクリーム。カリッとした食感のキャラメル粒がアクセントとなっています。

▲ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのバナナスプリット 879円

バナナスプリット（バナナの上にアイスなどをのせるスイーツ）は、昔ながらの自家製カスタードプリンにホイップやカラースプレーを添えた一品で、見た目にもレトロな仕上がりです。

▲ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのジョナパフェDX 1429円

ジョナパフェDXは、ホーキーポーキーアイスクリームを2個使用した、高さおよそ30cmの迫力ある一品です。

最下層のほろ苦いコーヒーセリーが全体の味を引き締め、アイスクリームとバナナの甘さが引き立つという贅沢パフェです。

その他、キャラメルパンケーキやミニサイズのパルフェなど気軽に味わえるメニューもそろいます。

▲ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのジョナパフェ 989円

▲ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのミニパルフェ 549円

▲ホーキーポーキー＆甘熟王バナナのキャラメルパンケーキ 769円

同時開催の「秋の香ばし彩りごはん」フェアでは、鮭といくらを合わせた出汁茶漬けや、お月見仕様のハンバーグなどが登場。焼きめしを出汁で楽しむメニューなど、秋の味覚を取り入れた料理がそろいます。

▲炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け＋おつまみカキフライ膳 1759円

だし醤油で味付けしたご飯に、きのこと炙り鮭ハラスをのせ、オーブンで焼きめしにしたメニュー。いくらをトッピングして、最初はそのまま、次は出汁茶漬けと、味変も可能です。

▲炭火焼肉のお月見ハンバーグ＋ライス・かぼちゃとキャロットラぺのサラダセット 1484円

炭火焼き牛肉をトッピングした焼肉風ハンバーグです。たっぷりのもやしを添えて、卵黄につけながら味わえます。

▲炙り鮭ハラスといくら、本まぐろの三色丼（みそ汁・惣菜つき） 1539円

▲ちいさないくらごはん 659円

▲かぼちゃとキャロットラぺのサラダ 373円

▲じゃがバター 219円

▲あったか焼きいもとひんやりバニラアイス 373円

アイス大国・ニュージーランド発の濃厚アイスと、甘熟王バナナの甘みを一緒に楽しめるのは魅力的です。パフェDXの大きさには思わず写真を撮りたくなりそう！

