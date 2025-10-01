FRONTIERが新ブランド「FREX∀R」を発表、超特急・リョウガとユーキが最速体験

FRONTIERは10月1日、新たなゲーミングPCブランド「FREX∀R（フレクサー）」を発表した。

eスポーツの競技人口増加や動画配信サービスの普及を背景に、同社はこれまでのFRONTIERよりもさらにゲームを主軸に据えた新ブランドを立ち上げた。これまでゲーミングPCに興味を持ちながらも敷居の高さを感じていたライト層に対して、手に取りやすい選択肢を提示することを目的としている。

FREX∀RのPC第一弾

高性能で安定感のあるフルタワー／ミニタワーモデル

FREX∀Rの第一弾として、フルタワーモデル「Zシリーズ」とミニタワーモデル「Xシリーズ」が登場した。

ケースのカラバリは黒と白の2色。内部のPCパーツも同色で統一しており、ビデオカードや電源ケーブル、水冷CPUクーラーまで一体感のあるデザインを実現している。

また、「ステルス・スタビライザー」という、ビデオカードをサポートする設計を採用している。これは大型化が進むビデオカードをしっかり支え、たわみを防ぐことで長期的な安定稼働に貢献する仕組みだ。

サポート体制も強化しており、標準で3年保証を用意。購入から3カ月以内は新品交換を保証し、保証期間中は年1回の無料点検や1年間のアップグレード作業代無料といった手厚いサービスが付帯する。本ゲーミングPCの詳細はこちら。

「サイバーっぽくてかっこいい」

超特急の2人が新ゲーミングPCを試遊

発表会には人気アイドルグループ「超特急」のリョウガ氏とユーキ氏が登壇。FREX∀Rの新ゲーミングPCを使って対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』をプレイした。

リョウガ氏は「動作音がほとんど聞こえないのでゲームにすごい集中できる」と静音性を評価し、ユーキは「高スペックの構成を選べるので、『Apex Legends』をやりこんでいる自分の要求に応えてくれそう」と喜びを示した。見た目についても「ライティングが良い」「サイバーっぽくてかっこいい」と好印象を語った。

10月5日までFREX∀Rを体験できる

ポップアップイベント開催中

FRONTIERはコアなゲーマーだけでなく、ライト層にもゲーミングPCに触れてほしいと強調。高価な製品だからこそ失敗のない選択肢を提供し、FREX∀Rを「間違いないブランド」として認知を拡大していく狙いがある。

その一環として、10月1日〜10月5日の期間、ZeroBase渋谷にてポップアップイベント「渋谷ゲーミングぱーてぃチュウ」を開催。ネオン演出やゲーム体験を通じ、来場者が直接ブランドの魅力を味わえる機会となっている。