グラビアで大人気。「もえぴょん」こと佐々木萌香（ささき・もえか）さんが、11th DVD「もえもえエアライン」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：126分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月17日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4月に沖縄で撮影された11th DVDは、CAとして勤務するなかでパイロット（＝視聴者）との仲を深め、南国旅行に出かけるという物語。空港のグランドスタッフとして働いていた経歴を持つ佐々木さんだけに、過去作品で一度は演じていると思ったら、実は初めてだったというのは驚きである。

――意外な盲点でしたね。

【佐々木萌香】 私もやったことがある気がしていたのですが、ぜんぜんなかったんですよ。内容を聞かされたとき、11作目にして「ついにその役が来たか！」という気持ちになりました（笑）。

――シーンとしては？

【佐々木萌香】 ビーチを歩いてTシャツを脱ぎ、「可愛いでしょ？」とオレンジ色のビキニを見せたり、部屋で運動して汗を流したり、バスルームでシャワーを浴びたりしました。

――オススメは？

【佐々木萌香】 CAの制服を着たところです。脱いだらワインレッド色の大胆なランジェリーなのですが、気品のある制服とのギャップがすごいと思います。黒のストッキングもセクシーだし、いっぱい萌え萌えしてほしいです。

――ほか注目は？

【佐々木萌香】 可愛いチェック柄のワンピース水着で魅せるシーンです。ロケ前に私がリクエストしたのですが、スタイリストさんに「探すのが大変だった」と言われるほどレア。男性用の大きなスウェットを着たところからの展開で見せているし、キュンとしそうな雰囲気を楽しんでほしいです。

2025年もFORMULA DRIFT JAPANに参戦する「チームオレンジ」のレースクイーンとして活躍中。「残りはあと2戦。優勝を目指してがんばっているので応援してほしい」と呼びかけた。競技は9月6日～7日に滋賀県のグランスノー奥伊吹、10月11日～12日に岡山国際サーキットで開催予定だ。