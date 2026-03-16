「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー 23-24」受賞で知られる佐々木萌香（ささき・もえか）さんが、12th DVD「もえカラー」（発売元：竹書房、収録時間：128分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

11月に河口湖で撮影された12th DVDは、冬の恋物語をモチーフにした映像。赤のダッフルコートに白のマフラーを巻いたとても可愛い姿で、湖畔でのデートを楽しんだりする様子が収録されているのが特徴である。

――新たな魅力の発掘ですね。

【佐々木萌香】 こまでの作品は沖縄ロケが多かったし、ビーチでキャッキャする夏らしさが基本でしたから。特に湖畔で撮ったシーンは、冬の可愛らしさが表現できたと思うし、素の部分も感じてもらえる仕上がりです。

――全体的なシーンの紹介を。

【佐々木萌香】 旅館でイチャイチャしたり、スクワットをやって汗を流したり、広いバスルームで体の洗いっこをやったりしました。白のニットカーディガンにクマの帽子をかぶった姿も楽しめます。クマの帽子はとても気に入ってしまい、ロケ終了後にスタイリストさんからいただきました（笑）。

――オススメは？

【佐々木萌香】 ジャケ写にもなっている、レース生地のレオタードを着たシーンです。普段の私もこういうレースの衣装を選ぶことが多いので、プライベート感がある点で推したいです。

――ほか注目は？

【佐々木萌香】 旅館の女将みたいですが、作務衣で窓拭きをしたり、ほうきで掃除をするシーンです。途中でちょっかいを出されて脱がされてしまうのですが、結構セクシーな黒のビキニで魅せています。作務衣からこうなるのは想定していなかったし、ドキッとしていただけると思います。

5月27日発売のグラビア誌「水色エモーション vol.4」にも掲載が決定。3月23日までの事前予約限定となるが、自分の名前を誌面に掲載できる特典プランも用意されているので告知ページを要チェック。「みなさんのご応募をお待ちしています」と呼びかけた。