大容量2TBで最速12,700 MB/s書込速度を実現！PCIe 5.0対応でゲームも動画編集も快適に

ニューエックスは9月1日、GIGABYTE社からSSDシリーズ「AORUS Gen5 14000 SSD」と「AORUS Gen4 7000E SSD」を9月5日より発売開始すると発表した。

「AORUS Gen5 14000 SSD」は、PCIe Gen5 (5.0) 規格のインターフェースを備え、読み込み速度は最大14,500 MB/s、書き込み速度は最大12,700 MB/sを実現。容量は2TBと1TBの2モデルが提供され、価格はそれぞれ39,800円前後と23,000円前後の見込み。

一方、コストパフォーマンスに優れた「AORUS Gen4 7000E SSD」は、PCIe Gen4 (4.0) 規格を採用し、読み込み速度最大7,100 MB/s、書き込み速度最大6,500 MB/sとなっている。こちらも2TBと1TBモデルがあり、価格はそれぞれ20,000円前後と11,800円前後の見込みだ。

使用の際は、高速データ転送能力を維持し、サーマル・スロットリングを防ぐためにも、マザーボード付属のヒートシンクとの組み合わせを推奨しているとのこと。気になった人は、GIGABYTEの公式ウェブサイトから詳細を確認してほしい。