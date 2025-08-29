秋の大特価セール！中古Surface Laptop Go 3が75,800円

ショップインバースは、期間限定の特別企画「オータムセール第1弾」を8月29日18時から9月12日まで開催する。



このセールでは、人気モデル「マイクロソフト Surface Laptop Go 3」が75,800円の特価で登場。まさに見逃せないビッグチャンスだ。

対象店舗は、ショップインバース秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店の全国5店舗。期間中はSurfaceシリーズをはじめ、多彩なお買い得アイテムがラインナップされている。コストパフォーマンスに優れた製品を狙うなら、このタイミングが絶好の機会だ。

「Surface Laptop Go 3」は、コンパクトでスタイリッシュなデザインに加え、最新のWindows 11を搭載。さらにMS Office 2021 Home＆Businessも付属しており、すぐに仕事や学習に活用できる。



スペックは、Core i5-1235U（2.5GHz）、8GBメモリ、256GB SSDを備え、無線LANも搭載。12インチの高解像度ディスプレイ（1536×1024）は持ち運びにも最適だ。

ただし本モデルは中古品のため、バッテリーは保証対象外。また「お一人様1台限り」の制限付き。確実に手に入れるためには、早めの来店が推奨される。

詳細はショップインバース公式サイトで確認可能だ。