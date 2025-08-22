FRONTIERの半期決算セールがスタート

本日開始！FRONTIERの半期決算セールで高コスパPCをゲットしよう

文●きくち　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERダイレクトストアでは、8月22日15時から8月29日15時までの1週間限定で「半期決算セール！極上」を開催する。この期間中、エントリーからハイエンドまで、幅広いゲーマー向けに人気の構成が、高いコストパフォーマンスで提供される。

　セールの目玉は、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載した「FRGHLMB650/WS728」だ。セール価格は279,800円で、32GBのDDR5メモリ、2TBのNVMe SSD PCIe4.0を搭載しており、750W ATX 電源 80PLUS GOLDの静音電源も採用され、Wi-Fi 6EおよびBluetooth 5.3が利用可能となっている。

　「FRGKB550/WS725/NTK」はRyzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT (16GB)を搭載したモデルで、154,800円で販売される。32GBメモリ、1TBのNVMe SSD、600Wの静音電源を備えている。

　全18機種がラインナップされたこのセールでは、他にもRyzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載するFRGKA620/WS731/NTKなど、多様なモデルが用意されている。気になる人はセールページから詳細を確認してほしい。

