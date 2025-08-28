ロジテック、USB4対応ポータブルSSD「LMD-PBWU4C」発売｜最大3000MB/sの高速転送

ロジテックINAソリューションズは、最新の外付けポータブルSSD「LMD-PBWU4C」シリーズを8月28日から発売すると発表した。



USB 40Gbps（USB4 Gen3x2）に対応し、読み込み最大3,000MB/s、書き込み最大2,700MB/sという高速データ転送を実現するのが大きな特長だ。価格はオープン価格となる。

このポータブルSSDは物理的な動作がなく、消費電力を抑えられる点が魅力。衝撃や振動にも強く、耐久性に優れているという。また、USBバスパワーで駆動するため外部電源は不要。USBポートに接続するだけですぐに使える利便性を持つ。さらに、付属のUSB Type-Cケーブルを利用すれば、さまざまなデバイスとのデータ保存や転送が可能だ。

デザイン面にも工夫が施されている。シリコンカバーによって衝撃を軽減し、持ち運び時も安心。サイズは幅70mm×奥行き70mmのコンパクト設計で、デスクを圧迫せず、ビジネスやプライベートなどあらゆるシーンで活躍する。さらに、アルミプレートによる効率的な放熱とファンレス設計を採用しており、静音性を確保しながら快適に使用できる。

対応デバイスは幅広く、Windows PC、macOS、iPhone、iPad、Androidスマートフォンやタブレットに加え、PlayStation 5にも対応。PS5に接続することでゲームデータの管理やロード時間短縮に役立つ。ただし、PS5での利用はPS4ソフトに限定される点には注意が必要だ。

また、発売記念キャンペーンとして、8月28日から9月11日9:59までロジテックダイレクト各店にて5,000円OFFクーポンキャンペーンを実施するという。