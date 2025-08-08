FRONTIER、「半期決算セール」と「真夏のプレミアムSALE」が同時開催！

　FRONTIERダイレクトストアでは、8月8日から8月22日15時まで「半期決算セール！至高」を開催する。このセールでは、「Ryzen 7 9800X3D」と「Radeon RX 9070 XT」を搭載したGHLシリーズ（27万円台）をはじめ、全15機種のゲーミングPCが特別価格で提供されるという。

　また、CPUやメモリのアップグレードをお得に行えるカスタマイズキャンペーンも同時開催されている。

　このセールの目玉は、初心者からプロまで利用できる幅広いラインナップのゲーミングPCだ。特に注目すべきは「FRGHLMB650/WS728」。価格は279,800円で、AMD Ryzen 7 9800X3Dのプロセッサーや、Radeon RX 9070 XTグラフィックスカードを搭載している。さらには、Wi-Fi 6E対応や大容量2TB SSDなどを備えており、高いパフォーマンスを提供する。

　もう一つの注目モデル「FRGKA620/WS731/NTK」は、234,800円で購入可能だ。こちらはAMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5070が搭載され、ゲーム中でも高いフレームレートを実現する設計がなされている。これらのモデルを含むセール品は、8月18日正午まで送料が無料となっており、購入者にはさらに嬉しい特典となる。

　カスタマイズキャンペーンも見逃せない。例えば、CPUをRyzen 5 7500FからRyzen 7 9700Xにアップグレードする場合、キャンペーン価格は30,800円だ。また、SSDやメモリの容量増加、電源のアップグレードなど、通常価格よりお得にカスタマイズ可能なオプションが多数用意されている。

　8月9日正午からは別のセール「真夏のプレミアムSALE」も開始される。驚異のコストパフォーマンスでゲーミングPCや周辺機器が提供されるこのセールにも注目が集まっており、詳細はFRONTIERダイレクトストアの専用ページで公開中だ。

