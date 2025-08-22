このページの本文へ

ミスド、秋の味覚「いもド」「くりド」発売！ ほくほくorねっとり？

2025年08月22日 18時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ミスタードーナツは8月27日から、秋限定企画「秋のいもくり推しド合戦」を開始。旬の素材であるさつまいもとくりをテーマにした5種類のドーナツが登場します。

　「さつまいもド」はドーナツ生地に1.3％のさつまいも粉末を使用、「くりド」はドーナツ生地に0.1％のマロンペーストを使用しています。

▲さつまいもド しっとりスイートポテト　テイクアウト205円、イートイン209円

　しっとり＆ねっとり食感の生地に、なめらかなスイートポテトフィリングを合わせています。

▲さつまいもド とろり濃蜜いもソース　テイクアウト183円、イートイン187円

　とろりとした濃密いもソースを組み合わせ、濃厚な甘みを楽しめる仕上がりです。

▲さつまいもド 香ばしブリュレ　テイクアウト205円、イートイン209円

　さつまいもをイメージしたしっとり＆ねっとり食感の生地にキャラメリゼのカリカリ感を加えた一品です。

▲くりド マロンホイップ＆ハニー　テイクアウト237円、イートイン242円

　ほくほく食感の生地に焼き栗風味のマロンホイップとグレーズを合わせています。

▲くりド エンゼル＆マロン風味チョコ　テイクアウト237円、イートイン242円

　マロン風味チョコをまとわせた生地に、軽やかなホイップを合わせています。

さつまいも派？　くり派？

　秋の味覚をそれぞれの食感で表現した「さつまいもド」と「くりド」は、どちらも見た目にも秋らしく仕上げられています。さつまいもの濃厚な甘みか、栗のまろやかな風味か、好みの一品を選びたくなるラインアップです。

※価格は税込み表記です。

