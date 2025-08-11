「明星一平ちゃん」30周年！記念商品は大人な焼そば

明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 30種のスパイス香るソース味」を、9月29日に発売します。価格は254円。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は“からしマヨネーズ付きカップ焼そば”という切り口のヤップ焼そばとして1995年に初登場しました。30周年を迎えた今年は、記念商品として「明星 一平ちゃん夜店の焼そば ショートケーキ味」を2月に発売。今回は第2弾として、30周年にちなんで「30」種のスパイスを効かせ焼そばです。

ガーリックやシナモン、ナツメグ、ターメリックなどの厳選した30種のスパイスを使用した、スパイシーな香りが食欲をそそる仕立て。ソースは、ウスターソースをベースにガーリックとオニオンでコクを出した甘コクソースで、しっかりとベースの味わいが感じられつつ、ふりかけの香りや味わいが楽しめるんだとか。

別添えのマヨネーズをかけてコクを足すことで、スパイシーでありながらしっかり旨みも感じる本格的な焼そばに仕上がるとうたいます。

大人な味わいの焼そばに期待

30種ものスパイスを使用した贅沢な焼そば！ソース焼そばの“ソース”って普段あまり意識しないけど、スパイスがふんだんに使用されているんですよね。その香りが最大化されているのではと思うと楽しみ！



30周年ならではの、スペシャルな味わいの一平ちゃんに期待です！



※記事中の価格は税込