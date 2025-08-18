人気パスタ3品が550円！「壁の穴」で8月19日限定で

レストラン「壁の穴」は、8月19日に大感謝祭を開催する。
今月は19日に開催！壁の穴の大感謝祭
和風スパゲッティが自慢の「壁の穴」では、お客さんへの感謝の気持ちをこめて月に一度の大感謝祭を開催中。8月は19日に開催し、人気の「壁の穴風ナポリタン
」、「“伝説”のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」を特別価格の各550円で販売する。
＜対象商品＞
▲「壁の穴風ナポリタン」大感謝祭価格550円
スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴風ナポリタンで、独自のレシピで改良。素材の味を生かした仕上がりとなっている。
▲「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」大感謝祭価格550円
辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ。ピリッと心地良い辛みがクセになる一品。
▲「“伝説”のミートソース」大感謝祭価格550円
野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かすため、素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げている。シンプルな中にも壁の穴の歴史と想いを感じる事の出来る一品。
～8月19日大感謝祭 実施店舗～
・渋谷道玄坂小路本店
・ヨドバシ池袋店
・自由が丘店
・玉川高島屋店
・千葉そごう店
・そごう横浜店
・バーチョディジュリエッタそごう大宮店
・梅田HEPナビオ店
スケジュールに入れておこう！
毎月恒例の大感謝祭、今月は19日の火曜日。19日の予定はこれで決まったが、あとはどれを頼むか決めるのに迷ってしまいそうだ……！
（※文中の価格はすべて税込）