人気パスタ3品が550円！「壁の穴」で8月19日限定で

レストラン「壁の穴」は、8月19日に大感謝祭を開催する。

今月は19日に開催！壁の穴の大感謝祭

和風スパゲッティが自慢の「壁の穴」では、お客さんへの感謝の気持ちをこめて月に一度の大感謝祭を開催中。8月は19日に開催し、人気の「壁の穴風ナポリタン

」、「“伝説”のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」を特別価格の各550円で販売する。



＜対象商品＞

▲「壁の穴風ナポリタン」大感謝祭価格550円



スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴風ナポリタンで、独自のレシピで改良。素材の味を生かした仕上がりとなっている。

▲「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」大感謝祭価格550円





辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ。ピリッと心地良い辛みがクセになる一品。

▲「“伝説”のミートソース」大感謝祭価格550円





野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かすため、素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げている。シンプルな中にも壁の穴の歴史と想いを感じる事の出来る一品。



～8月19日大感謝祭 実施店舗～

・渋谷道玄坂小路本店

・ヨドバシ池袋店

・自由が丘店

・玉川高島屋店

・千葉そごう店

・そごう横浜店

・バーチョディジュリエッタそごう大宮店

・梅田HEPナビオ店

スケジュールに入れておこう！

毎月恒例の大感謝祭、今月は19日の火曜日。19日の予定はこれで決まったが、あとはどれを頼むか決めるのに迷ってしまいそうだ……！

（※文中の価格はすべて税込）