ファミマ「納豆巻」12コ→17コに増量。値段はそのまま

ファミリーマートは8月5日から全国の店舗で「お値段そのまま デカくてうまい!!ざっくり40％増量作戦」を開催中です。

ホットスナック、アイス、パスタ、スナック菓子など全14商品を対象に、価格は据え置きで内容量を“ざっくり40％”増量し、週替わりで販売するキャンペーン。



この記事では、第2弾となる8月12日発売の商品を紹介。

ファミマざっくり40％増量商品続々！

＜8月12日発売＞

▲たべる牧場ミルク 248円

（一部地域では価格が異なる）

北海道産牛乳と生クリームを使った濃厚ながらもすっきりした味わいが自慢のアイス「たべる牧場ミルク」の、内容量を40％増量。

▲こだわり納豆の納豆細巻寿司 420円

（北海道では仕様が異なる）



かつお節や昆布の旨みエキスなどで味付けし、低温熟成によって納豆の味を引き立てたという、ひと口サイズの納豆細巻寿司。



納豆巻の巻数を“ざっくり40%”増量。あわせて「だし醤油」も通常1袋のところ2袋に。

▲こだわり肉シュウマイ＆肉団子（黒酢入りだれ） 468円



玉ねぎとタケノコが入った肉シュウマイ、黒酢入りだれを絡めた肉団子を盛り付けた商品。黒酢をベースにした酸味とコクのあるたれが肉団子とよく合うんだとか。



シュウマイや肉団子、黒酢入りだれなどの調味料を、“ざっくり40%”増量。

▲サクサクか～るいチーズスナック 138円

（一部地域では価格が異なる）



6種のチーズパウダーを使用した、濃厚でサクサク軽い食感が特長のスナック菓子です。内容量を“ざっくり40%”増量。

納豆巻はシェアして食べたい！

「こだわり納豆の納豆細巻寿司」は通常12個のところ、ざっくり40％増量して17個入っています。容器も大きな仕様になっていて、見た目からボリュームたっぷりでびっくり。それいて、価格は据え置きです。



個数が多いのでシェアして食べるにも向いていそう。お盆で人が集まる機会があれば、ハレの日の料理と一緒に食卓に並べてみては？

※価格は税込み表記です。