プレゼントキャンペーン始まる

どん兵衛の“おあげ”がダウンベストに！ふっくらあたたか「着るおあげ」

2025年08月14日 17時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　日清食品は9月5日10時から、「日清のどん兵衛」シリーズを対象とした「日清のどん兵衛 ふっくらあったか着るおあげ当たる！キャンペーン」を全国で実施します。

　「日清のどん兵衛」の具材をモチーフにしたオリジナルのダウンベスト「着るおあげ」とキャップ「被る天ぷら」を合計1000名にプレゼント。キャンペーン対象商品3食を1口として、キャンペーン特設サイトから応募した人の中から抽選で当たります。

　対象商品は「日清のどん兵衛」シリーズ全品で、期間中に発売される新商品も含まれます。日清食品チルドや冷凍の同ブランド商品は対象外です。

・【A賞】着るおあげ　500名
※サイズ：およそ肩幅41×身幅53×身丈65cm

　「着るおあげ」は、“ふっくらおあげに包まれるような暖かさ”を体感できるというダウンベストです。

・【B賞】被る天ぷら　500名
※サイズ：およそ頭周（内周）57～59×ツバ7×高さ12cm

　「被る天ぷら」は、“あとのせサクサク”の天ぷらをデザインした彩り鮮やかなキャップです。

■日清のどん兵衛 ふっくらあったか着るおあげ当たる! キャンペーン
実施期間：9月5日10時～11月28日17時
レシート対象期間：9月5日～11月28日
対象商品：「日清のどん兵衛」シリーズ全品
　※キャンペーン期間中に発売される新商品も対象商品に含まれます
　※パッケージにキャペーン告知がない商品でも応募可能
　※日清食品チルド、日清食品冷凍が販売する「日清のどん兵衛」ブランドの商品は対象外

食べて着て楽しむどん兵衛！

　1976年発売の和風カップ麺「日清のどん兵衛」は、丸大豆100％使用のふっくらしたおあげや、エビの香ばしい風味が広がるあとのせサクサク天ぷらなど、こだわりの具材が特徴です。

　このどん兵衛の具材がそのままファッションアイテムになるという発想はユーモラスで、コレクション性も高そうです。麺を食べるだけでなく、着て楽しむという新しい発想が面白いですね。

　ユニークなデザインに惹かれた人は、ぜひこの機会に応募してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

