ピザハット2枚目半額！サイドもお得なキャンペーン開催中

2025年08月13日 12時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ピザハットは8月24日まで、人気の「えらべる2枚目半額セット」を特別仕様にして販売しています。

　セットを選ぶと、“ピザ2枚目半額”に加え、対象サイドメニューを特別価格で追加できます。

「えらべる2枚目半額セット」が
バージョンアップして復活！

　「えらべる2枚目半額セット」は、対象最大19種類のピザから1枚目を注文すると、対象最大14種類のピザから2枚目を半額で選べるセットです。

　1枚目は最大19種類の対象ピザから選択でき、2枚目は最大14種類の中から半額で購入可能です。1枚目は全生地のM・Lサイズ（一部を除く）から選べ、2枚目はハンドトスとスペシャルクリスピーのM・Lサイズから選べます。

●1枚目対象ピザ（最大19種類）：
「極肉ごちそう４」「青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザ」
「炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザ」「海老マヨ明太ベーコン」
「シーフードミックス」「ジューシー厚切りイベリコ」「スーパー・シュプリーム」
「新・特うまプルコギ」「とろける４種チーズのフォルマッジ」
「濃厚オマールソースのシーフード」「贅沢グルメ４」「ピザハット・ベスト４」
「【チージーロール】 極肉ごちそう４」「【チージーロール】ピザハット・ベスト４」
「【チージーロール】 フレンズ４」「海老とブロッコリーのアヒージョ風ピザ」
「カマンベールの贅沢ミートソース」「ガリマヨシュリンプ」
「[あとのせ釜揚げしらすピザ] オリーブ&アンチョビ」
　※1枚目のピザ生地は選択可能。一部生地は別途生地料金が発生
　※Sサイズは対象外
　※【チージーロール】生地は、Lサイズ・8カット・トッピング限定（価格は生地料金を含む）

●2枚目対象ピザ（最大14種類）：
「イタリアントマト＆ガーリック」「クリームチーズベーコン」「じゃがマヨコーン」
「デラックス」「とろっとカルボナーラピザ」「ハラペーニョチリサルサ」
「ピザハット・マルゲリータ」「ペパロニクラシック」「芳醇ベーコンマッシュルーム」
「ほっくりポテマヨソーセージ」「めちゃ盛りWマヨコーン」「ナチュラル４」
「フレンズ４」「エビチリポテマヨ」
　※2枚目のピザ生地は、ハンドトス・スペシャルクリスピーから選択可能
　※Sサイズは対象外

　えらべる2枚目半額セットを注文した場合、特別価格の追加料金支払いで対象サイドメニューを1品セットでつけられます。

対象サイドメニューがセットで
最大600円おトクに！

　今回、「えらべる2枚目半額セット」に、さらに特別価格の追加料金でサイドメニューを1品セットにできる夏休み限定仕様となっています。

　対象サイドメニューは、レディーボーデン ミニカップ（バニラ）など3種類です。サイドメニューの追加は1品のみとなります。

●対象商品・価格
・レディーボーデン ミニカップ（バニラ）　＋200円（190円おトク）
・［Mサイズ］ハットフライポテト　＋300円（200円おトク）
・［Mサイズ］チキポテコンボ（ナゲット）　＋400円（600円おトク）

家族や友人とシェアできる！

　夏休みは家族や友人が集まる機会が多い季節。ピザ2枚とサイドメニューをおトクに組み合わせられるので、大人数での食事にもぴったりです。

　お盆の帰省やホームパーティーの際に活用すれば、テーブルが一気に華やかになりそうです。

※価格は税込み表記です。

