ピザハット2枚目半額！サイドもお得なキャンペーン開催中

ピザハットは8月24日まで、人気の「えらべる2枚目半額セット」を特別仕様にして販売しています。



セットを選ぶと、“ピザ2枚目半額”に加え、対象サイドメニューを特別価格で追加できます。

「えらべる2枚目半額セット」が

バージョンアップして復活！

「えらべる2枚目半額セット」は、対象最大19種類のピザから1枚目を注文すると、対象最大14種類のピザから2枚目を半額で選べるセットです。

1枚目は最大19種類の対象ピザから選択でき、2枚目は最大14種類の中から半額で購入可能です。1枚目は全生地のM・Lサイズ（一部を除く）から選べ、2枚目はハンドトスとスペシャルクリスピーのM・Lサイズから選べます。

●1枚目対象ピザ（最大19種類）：

「極肉ごちそう４」「青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザ」

「炭火香ばしい 鹿児島県産黒豚ピザ」「海老マヨ明太ベーコン」

「シーフードミックス」「ジューシー厚切りイベリコ」「スーパー・シュプリーム」

「新・特うまプルコギ」「とろける４種チーズのフォルマッジ」

「濃厚オマールソースのシーフード」「贅沢グルメ４」「ピザハット・ベスト４」

「【チージーロール】 極肉ごちそう４」「【チージーロール】ピザハット・ベスト４」

「【チージーロール】 フレンズ４」「海老とブロッコリーのアヒージョ風ピザ」

「カマンベールの贅沢ミートソース」「ガリマヨシュリンプ」

「[あとのせ釜揚げしらすピザ] オリーブ&アンチョビ」

※1枚目のピザ生地は選択可能。一部生地は別途生地料金が発生

※Sサイズは対象外

※【チージーロール】生地は、Lサイズ・8カット・トッピング限定（価格は生地料金を含む）

●2枚目対象ピザ（最大14種類）：

「イタリアントマト＆ガーリック」「クリームチーズベーコン」「じゃがマヨコーン」

「デラックス」「とろっとカルボナーラピザ」「ハラペーニョチリサルサ」

「ピザハット・マルゲリータ」「ペパロニクラシック」「芳醇ベーコンマッシュルーム」

「ほっくりポテマヨソーセージ」「めちゃ盛りWマヨコーン」「ナチュラル４」

「フレンズ４」「エビチリポテマヨ」

※2枚目のピザ生地は、ハンドトス・スペシャルクリスピーから選択可能

※Sサイズは対象外

えらべる2枚目半額セットを注文した場合、特別価格の追加料金支払いで対象サイドメニューを1品セットでつけられます。

対象サイドメニューがセットで

最大600円おトクに！

今回、「えらべる2枚目半額セット」に、さらに特別価格の追加料金でサイドメニューを1品セットにできる夏休み限定仕様となっています。

対象サイドメニューは、レディーボーデン ミニカップ（バニラ）など3種類です。サイドメニューの追加は1品のみとなります。

●対象商品・価格

・レディーボーデン ミニカップ（バニラ） ＋200円（190円おトク）

・［Mサイズ］ハットフライポテト ＋300円（200円おトク）

・［Mサイズ］チキポテコンボ（ナゲット） ＋400円（600円おトク）

家族や友人とシェアできる！

夏休みは家族や友人が集まる機会が多い季節。ピザ2枚とサイドメニューをおトクに組み合わせられるので、大人数での食事にもぴったりです。

お盆の帰省やホームパーティーの際に活用すれば、テーブルが一気に華やかになりそうです。

※価格は税込み表記です。