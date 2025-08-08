ピザハット人気4種が810円～！3日間限定で “ハットの日”スタート

デリバリーピザチェーン「ピザハット」は、8月8日・9日・10日に「ハットの日」キャンペーンを実施する。

今月もおトクな企画盛りだくさん！

ピザハットでは、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、月ごとの対象商品を持ち帰り810円〜で提供している。また、「ハットの日」対象商品を注文した人を対象に、サイドメニュー3種類も特別価格で提供するキャンペーンンペーンも実施する。



今月のハットの日の特典は以下の4つ。

①「ピザハット・マルゲリータ」など、4種類のピザが810円に

8月8日から8月10日の3日間限定で、定番の4種類のピザ（Mサイズ）がお持ち帰り限定で810円で購入できる。対象のピザは「イタリアントマト＆ガーリック」、「じゃがマヨコーン」、「ペパロニクラシック」、「ピザハット・マルゲリータ」。

通常価格が1860円のところ、810円となる。

※キャンペーン対象となるのは持ち帰りの場合のみ

※ピザはMサイズ限定

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選択可能。「ふっくら鉄鍋パンピザ」は別途生地料金が発生

②新商品も！ハーフ＆ハーフシリーズなど、7種類のピザが1100円に

3日間限定で、人気の4種類のハーフ＆ハーフピザ（Mサイズ）がお持ち帰り限定で1100円購入できる。

対象のピザは「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」、「アスパラベーコーン／めちゃ盛りＷマヨコーンのハーフ＆ハーフ」、「ツナマイルド／デラックスのハーフ＆ハーフ」、「とろっとカルボナーラピザ／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ」、「ピザハット・マルゲリータ／ピザハットミックスのハーフ＆ハーフ」、「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」、「フレンズ４」。

通常価格が2095〜2580円のところ、1100円となる。

※キャンペーン対象となるのは持ち帰りの場合のみ

※ピザはMサイズ限定

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選択可能。「ふっくら鉄鍋パンピザ」は別途生地料金が発生

③大人気ピザ「ピザハット・ベスト４」も1300円に！

ピザハットの大人気ピザ「ピザハット・ベスト４」が持ち帰り限定で1300円購入できる。

通常価格は3190円のところ、1300円となる。

※キャンペーン対象となるのは持ち帰りの場合のみ

※ピザはMサイズ限定

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選択可能。「ふっくら鉄鍋パンピザ」は別途生地料金が発生

④人気のサイドピザとセットでお得に

持ち帰りかつ、ハットの日の対象ピザを購入した場合、2種類のサイドメニューがピザとセットでいつもより安く購入できるキャンペーン。対象のサイドメニューは「[Mサイズ] ハットフライポテト」、「もちっと！ハニーフォカッチャ」。

通常、単品価格500円のところ、300円で購入可能。

週末はピザパだっ

今月のハットの日は金、土、日。夏休み期間の週末かつお盆の時期ということもあり、みんなで集まる機会の多い3日間にこのキャンペーンは嬉しい！

定番からハーフ&ハーフでみんなの好みがバラバラでも満足できそう。お得なキャンペーンは3日間だけなので、チェックしてみて！

（※文中の価格はすべて税込）