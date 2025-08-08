どうなの？「ワンタンの皮のみ」発売へ。もはやうどんでは

エースコックは「ワンタンメンのワンタンの皮のみスープ」を9月1日から北陸、関西、岡山、高松を中心に発売します。かやく入り粉末スープ付きで1人前146円。

ワンタン皮好き歓喜？衝撃の「皮だけ」

同社の「ワンタンメン」ブランドから登場する、麺を使わずワンタンの皮とスープだけを味わうスタイル。ワンタンに肉は入っていません。

本商品は2024年のエイプリルフールに同社の公式X（Twitter）で投稿された「ワンタンメンワンタンのみ」が好評を得たことから開発をスタート。新しく開発した、“もちつる食感”がアップした幅広の特製ワンタンを採用して商品化が実現しました。



スープは、鰹だしに松茸の風味を利かせた、野菜やポークの旨みを加え、バランスの良い味わいに仕上げたワンタンメン独特のタンメンスープ。食事の一品としても楽しめオススメだそうです。

もはやうどんでは

麺がない、そして肉もない。だけど、もちつる食感のわんたんの皮だけを存分に味わえるという意外性が楽しい一杯です。



エースコックのおなじみワンタンメンの、あの皮が好きという人は、試してみたくなる商品。



そのままスープとして味わうほか、別途購入した袋ワンタンメンに“追いワンタン”として加える使い方もおすすめとのことです。ちょっとしたうどんとして、小腹が空いたときや、もう一品ほしいときにも活躍しそう！

※価格は税込み表記です。