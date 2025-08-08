20000mAhの大容量と多彩なポートで、様々なデバイスを最適に給電する次世代のバッテリーがここに

サンワサプライは、AC出力とUSB Power Delivery対応のモバイルバッテリー「BTL-RDC42」を8月下旬に発売すると発表した。価格は37,400円。

「BTL-RDC42」は、ACコンセントプラグ対応の最大65W出力に加え、USB Type-CポートからのPD（Power Delivery）対応で最大45Wの出力が可能だ。これにより、専用ACアダプタを持ち歩くことなく、ノートパソコンやスマートフォンを効果的に充電できるという。さらに、従来モデルと比較して約25％薄型化されており、ポータビリティが向上している。

このモバイルバッテリーは、3種の給電ポート（AC×1、USB A×2、Type-C×1）を搭載し、多様なデバイスに対応する。また、専用のACアダプタが不要で、付属のType-Cケーブルを使って本体の充電が可能だ。車内での蓄電が可能なUSB PD対応のカーチャージャーとも互換性があるため、出張や旅行の際にも便利なアイテムとなるだろう。

BTL-RDC42は、電池残量を4段階で表示するLEDディスプレイを備えており、充電のタイミングを容易に把握できる。さらに、AC・USB Aポートに「低電流充電モード」が搭載されているため、ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器も安心して充電可能だという。