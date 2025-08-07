「真夏のゲーマー応援企画」開催！ゲーミングPCが最大30,000円引き＆デバイスプレゼントも

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　インバースネットは、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」の直販サイトにて、8月8日15時から「真夏のゲーマー応援企画」を開始すると発表した。

　期間は8月18日正午まで実施され、ゲーマーに嬉しい特典が用意されているという。

　まず、期間中にFRONTIER GAMERSページ内の型番に「/SG」が付いたデスクトップPCを購入すると、FRONTIER製のゲーミングマウス＆キーボードセット（約15,000円相当）がプレゼントされる。

　また、ゲーム推奨PCや動作確認済みモデルが最大30,000円引きの特別価格で提供される。これにより、快適で安心なゲームプレイ環境をお得に手に入れるチャンスだ。

　さらに、8月8日15時からは「真夏のプレミアムSALE」が公開される。こちらでは、プレミアム感のある夏の福箱が販売される予定だ。販売は8月9日正午より順次開始されるという。

　ゲーミングデバイスのプレゼントや大幅割引など、ゲーマーにとって魅力的なキャンペーンがそろったこの機会を、ぜひ逃さないでほしい。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月