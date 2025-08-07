「真夏のゲーマー応援企画」開催！ゲーミングPCが最大30,000円引き＆デバイスプレゼントも

インバースネットは、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」の直販サイトにて、8月8日15時から「真夏のゲーマー応援企画」を開始すると発表した。



期間は8月18日正午まで実施され、ゲーマーに嬉しい特典が用意されているという。

まず、期間中にFRONTIER GAMERSページ内の型番に「/SG」が付いたデスクトップPCを購入すると、FRONTIER製のゲーミングマウス＆キーボードセット（約15,000円相当）がプレゼントされる。



また、ゲーム推奨PCや動作確認済みモデルが最大30,000円引きの特別価格で提供される。これにより、快適で安心なゲームプレイ環境をお得に手に入れるチャンスだ。

さらに、8月8日15時からは「真夏のプレミアムSALE」が公開される。こちらでは、プレミアム感のある夏の福箱が販売される予定だ。販売は8月9日正午より順次開始されるという。

ゲーミングデバイスのプレゼントや大幅割引など、ゲーマーにとって魅力的なキャンペーンがそろったこの機会を、ぜひ逃さないでほしい。