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「スクエニ SUMMER SALE」がPart 2へ！PS4／Switch／スマホ版『FFIX』もセール対象に

2025年07月03日 14時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「スクエニ SUMMER SALE」がPart 2へ！PS4／Switch／スマホ版『FFIX』もセール対象に

　スクウェア・エニックスは7月3日、各デジタルストアで開催中の「スクエニ SUMMER SALE」について、「Part 2」を開始したと発表。セール期間は、2025年7月16日まで。

　「Part 2」では、2000年7月7日の発売から25周年を記念した『FINAL FANTASY IX』70％オフセールにPlayStation 4／Nintendo Switch／iOS／Android版を追加。

　また、『KINGDOM HEARTS III』『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』をはじめとする人気作品がお買い得になっている。

　以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気タイトルが多数そろっているので、詳細は対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

＜セール期間＞

PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／App Store／Google Play：2025年7月16日まで
Steam：①2025年7月17日まで／②2025年7月10日まで

＜対象タイトル一覧掲載ページ＞

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/

※タイトルやプラットフォームによってセール期間が異なります。ご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ
PS Store／ニンテンドーeショップ：2025年7月16日まで
Steam：2025年7月17日まで

『FINAL FANTASY IX』

PS4／Switch／PC（Steam）①／iOS／Android
70％オフ
※現在Android版はAndroid OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

「スクエニ SUMMER SALE」がPart 2へ！PS4／Switch／スマホ版『FFIX』もセール対象に

© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』

PS5／PC（Steam）①
40％オフ

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© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PS5
50％オフ

「スクエニ SUMMER SALE」がPart 2へ！PS4／Switch／スマホ版『FFIX』もセール対象に

『FINAL FANTASY VII REMAKE Digital Deluxe Edition』

PS4
50％オフ

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© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PS4／Switch／PC（Steam）①
60％オフ

「スクエニ SUMMER SALE」がPart 2へ！PS4／Switch／スマホ版『FFIX』もセール対象に

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

セール対象タイトルピックアップ
PS Store／ニンテンドーeショップ：2025年7月16日まで
Steam：2025年7月10日まで

『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

PS4／PC（Steam）②
40-60％オフ

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Switch
60％オフ

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© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』

PS4／PC（Steam）②
40-60％オフ

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version』

Switch
60％オフ

「スクエニ SUMMER SALE」がPart 2へ！PS4／Switch／スマホ版『FFIX』もセール対象に

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS III』

PS4
60％オフ

『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version』

Switch
60％オフ

『KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)』

PC（Steam）②
40％オフ

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© Disney. Developed by SQUARE ENIX
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

セール対象タイトルピックアップ
PS Store／ニンテンドーeショップ：2025年7月16日まで
Steam：2025年7月10日まで

『トライアングルストラテジー』

Switch／Steam②
60％オフ

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© SQUARE ENIX

『ブレイブリーデフォルトII』

Switch／PC（Steam）②
60％オフ

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© SQUARE ENIX

『HARVESTELLA』

Switch／PC（Steam）②
50-60％オフ

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© SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PS5／PS4／Switch／PC（Steam）②
50％オフ

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© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.

『春ゆきてレトロチカ』

PS5／PS4／Switch／PC（Steam）②
70-74％オフ

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© SQUARE ENIX

『ファイナルファンタジーIX』25周年記念プレゼントキャンペーン実施中！

「スクエニ SUMMER SALE」がPart 2へ！PS4／Switch／スマホ版『FFIX』もセール対象に

　『ファイナルファンタジーIX』の25周年を記念して、FINAL FANTASY公式X（@FinalFantasyJP）にて、プレゼントキャンペーンを実施中。

　FINAL FANTASY公式X（@FinalFantasyJP）をフォローし、ハッシュタグ「#FFIX25th」と、FF9の好きなところや思い出を書いて指定の投稿を引用RPすると、抽選で1名に「ファイナルファンタジーIX 帽子ビビ」をプレゼント。

　詳しくは、FINAL FANTASY公式X（@FinalFantasyJP）を確認しよう。実施期間は、2025年7月3日～7月16日23時59分まで。

FINAL FANTASY公式X：https://x.com/FinalFantasyJP

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