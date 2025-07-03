スクウェア・エニックスは7月3日、各デジタルストアで開催中の「スクエニ SUMMER SALE」について、「Part 2」を開始したと発表。セール期間は、2025年7月16日まで。

「Part 2」では、2000年7月7日の発売から25周年を記念した『FINAL FANTASY IX』70％オフセールにPlayStation 4／Nintendo Switch／iOS／Android版を追加。

また、『KINGDOM HEARTS III』『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』をはじめとする人気作品がお買い得になっている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気タイトルが多数そろっているので、詳細は対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

＜セール期間＞

PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／App Store／Google Play：2025年7月16日まで

Steam：①2025年7月17日まで／②2025年7月10日まで

＜対象タイトル一覧掲載ページ＞

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/

※タイトルやプラットフォームによってセール期間が異なります。ご注意ください。

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

PS Store／ニンテンドーeショップ：2025年7月16日まで

Steam：2025年7月17日まで

『FINAL FANTASY IX』

PS4／Switch／PC（Steam）①／iOS／Android

70％オフ

※現在Android版はAndroid OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』

PS5／PC（Steam）①

40％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PS5

50％オフ

『FINAL FANTASY VII REMAKE Digital Deluxe Edition』

PS4

50％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PS4／Switch／PC（Steam）①

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

セール対象タイトルピックアップ

PS Store／ニンテンドーeショップ：2025年7月16日まで

Steam：2025年7月10日まで

『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

PS4／PC（Steam）②

40-60％オフ

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Switch

60％オフ

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』

PS4／PC（Steam）②

40-60％オフ

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version』

Switch

60％オフ

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS III』

PS4

60％オフ

『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version』

Switch

60％オフ

『KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)』

PC（Steam）②

40％オフ

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

セール対象タイトルピックアップ

PS Store／ニンテンドーeショップ：2025年7月16日まで

Steam：2025年7月10日まで

『トライアングルストラテジー』

Switch／Steam②

60％オフ

© SQUARE ENIX

『ブレイブリーデフォルトII』

Switch／PC（Steam）②

60％オフ

© SQUARE ENIX

『HARVESTELLA』

Switch／PC（Steam）②

50-60％オフ

© SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PS5／PS4／Switch／PC（Steam）②

50％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

『春ゆきてレトロチカ』

PS5／PS4／Switch／PC（Steam）②

70-74％オフ

© SQUARE ENIX

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