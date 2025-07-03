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「スクエニ SUMMER SALE」がPart 2へ！PS4／Switch／スマホ版『FFIX』もセール対象に
2025年07月03日 14時00分更新
スクウェア・エニックスは7月3日、各デジタルストアで開催中の「スクエニ SUMMER SALE」について、「Part 2」を開始したと発表。セール期間は、2025年7月16日まで。
「Part 2」では、2000年7月7日の発売から25周年を記念した『FINAL FANTASY IX』70％オフセールにPlayStation 4／Nintendo Switch／iOS／Android版を追加。
また、『KINGDOM HEARTS III』『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』をはじめとする人気作品がお買い得になっている。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気タイトルが多数そろっているので、詳細は対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
＜セール期間＞
PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／App Store／Google Play：2025年7月16日まで
Steam：①2025年7月17日まで／②2025年7月10日まで
＜対象タイトル一覧掲載ページ＞
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/
※タイトルやプラットフォームによってセール期間が異なります。ご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
PS Store／ニンテンドーeショップ：2025年7月16日まで
Steam：2025年7月17日まで
『FINAL FANTASY IX』
PS4／Switch／PC（Steam）①／iOS／Android
70％オフ
※現在Android版はAndroid OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』
PS5／PC（Steam）①
40％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』
PS5
50％オフ
『FINAL FANTASY VII REMAKE Digital Deluxe Edition』
PS4
50％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』
PS4／Switch／PC（Steam）①
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
セール対象タイトルピックアップ
PS Store／ニンテンドーeショップ：2025年7月16日まで
Steam：2025年7月10日まで
『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
PS4／PC（Steam）②
40-60％オフ
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』
Switch
60％オフ
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』
PS4／PC（Steam）②
40-60％オフ
『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version』
Switch
60％オフ
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS III』
PS4
60％オフ
『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version』
Switch
60％オフ
『KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)』
PC（Steam）②
40％オフ
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX
セール対象タイトルピックアップ
PS Store／ニンテンドーeショップ：2025年7月16日まで
Steam：2025年7月10日まで
『トライアングルストラテジー』
Switch／Steam②
60％オフ
© SQUARE ENIX
『ブレイブリーデフォルトII』
Switch／PC（Steam）②
60％オフ
© SQUARE ENIX
『HARVESTELLA』
Switch／PC（Steam）②
50-60％オフ
© SQUARE ENIX
『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』
PS5／PS4／Switch／PC（Steam）②
50％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『春ゆきてレトロチカ』
PS5／PS4／Switch／PC（Steam）②
70-74％オフ
© SQUARE ENIX
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