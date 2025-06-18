『地球防衛軍5』や『地球防衛軍6』の特別エディションが大幅割引！
『夏色ハイスクル★青春白書』が87％オフ！D3PのPS Store「夏先取りセール」タイトルラインアップを紹介
2025年06月18日 16時45分更新
ディースリー・パブリッシャーは6月18日、同社のPlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツが最大87％オフで購入できるPlayStation Store「夏先取りセール」に提供しているタイトルラインアップを公開。開催期間は、2025年7月2日まで。
本セールでは、『地球防衛軍（EDF）』シリーズ入門編としておススメな『地球防衛軍5』とその続編『地球防衛軍6』のDLC全部入り特別エディションが大幅割引に。すべてが揃った状態でお得にEDF入隊する大チャンスとなっている。
さらに『夏色ハイスクル★青春白書』『バレットガールズ ファンタジア』『サムライメイデン』など心ときめくゲーム各種が最大87％オフで登場。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。全セール対象タイトルは、以下のリンクか、下記のリストを確認してほしい。
▼セールページ
https://www.d3p.co.jp/information/event/335/
セール対象タイトルピックアップ！
『地球防衛軍5』デジタルプレミアムエディション（ゲーム本編+DLCセット）
通常価格：1万2935円 → セール価格：3880円（70％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5PREMIUM00000
©2017 SANDLOT ©2017 D3 PUBLISHER
『地球防衛軍6』デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
通常価格：1万2100円 → セール価格：6655円（45％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
『夏色ハイスクル★青春白書(略)』
通常価格：7619円 → セール価格：990円（87％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA00891_00-NPG0000000000000
© D3 PUBLISHER
『バレットガールズ ファンタジア D3P THE BEST』
通常価格：2852円 → セール価格：1426円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA09978_00-BGPHANTASIAPS4XX
©2018 SHADE Inc. ©2018 D3 PUBLISHER
全セールタイトルリスト
ASCII.jpの最新情報を購読しよう