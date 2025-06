最大31%オフ！ LINE WORKSの「建設・介護・小売」向けセットプランがお得

LINE WORKSは、2025年6月12日、「建設・工事業」「介護・福祉業」「小売・卸売業」を対象に、同社製品や連携ソリューションを組み合わせた「LINE WORKS 業種バリューセット」を提供開始した。

業界バリューセットでは、ビジネスチャット「LINE WORKS」に加え、業界固有の課題を解決するAIプロダクト、パートナープロダクトをパッケージ化して提供。プラン(製品の組み合わせ)やライセンス数に応じて、ライセンス料金が12か月で最大31%割引きされる。

これは「現場で本当に使われるDX」を推進する取り組みの一環だとのことで、一時的なキャンペーンとは異なり、内容を見直しながら継続的に展開される。対応業種も拡大予定だ。

現時点で提供される、建設・工事業、介護・福祉業、小売・卸売業向けのバリューセットは以下の通り。適用条件は、各特設サイトにて記載されている。

■建設・工事業向けバリューセット

特設サイト:https://lp.line-works.com/value-set-construction/

LINE WORKSに加え、トランシーバーアプリ「LINE WORKSラジャー」、AI議事録アプリ「LINE WORKS AiNote」を組み合わせて、最大20%オフで提供するセットプラン。

さらに、アルコールチェックサービス「アルろく for LINE WORKS」の割引、勤怠打刻サービス「きんろく for LINE WORKS」の割引、アカウント作成管理支援ツール「サクろく for LINE WORKS」の導入支援の中から、追加特典を選択可能だ。

■介護・福祉業向けバリューセット

特設サイト:https://lp.line-works.com/value-set-nursing/

LINE WORKSに加え、LINE WORKSラジャー、LINE WORKS AiNote、クラウドカメラサービス「LINE WORKS Vision」、介護記録サービス「けあろく for LINE WORKS」、介護・福祉事業者向けのDX支援サービス「ほむさぽ」を組み合わせて、最大31%オフで提供するセットプラン。

ICT導入の第一歩に最適な「ビギナープラン」のほか、居宅サービス・施設サービス向けに特化した専用プランを用意。特典として、補助金申請などを伴走サポートする。

■小売・卸売業向けバリューセット

特設サイト:https://lp.line-works.com/value-set-retail/

LINE WORKSに加え、LINE WORKSラジャー、LINE WORKS AiNote、注文・納品書読み取りの「LINE WORKS OCR」を組み合わせて、最大20%オフで提供するセットプラン。

小売企業の業界や規模を問わずに、本社や店舗などで幅広く利用できるセットを用意。特典としてCRM連携を提供する。