PlayStation Storeでゲーム本編のセールも実施中！
『Lies of P』の生配信をゲーム実況者の「弟者（おとじゃ）」さんが今週末に実施！
2025年06月13日 19時40分更新
NEOWIZは6月13日、PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Macで発売中のソウルライクアクションRPG『Lies of P』（ライズ・オブ・ピー）において、ゲーム実況者「弟者（おとじゃ）」さんがYouTube「兄者弟者」チャンネルにて、プレイ生放送を実施すると発表。配信日時は、2025年6月15日21時（予定）より。
PlayStation Storeでセールを実施中！
現在、『Lies of P』本編＜デジタル版＞が、PlayStation Storeにて、過去最高の割引となる50％オフ（4180円）にて購入可能。大型DLCも配信されているので、この機会に、本作をプレイしてみてはいかがだろうか。
▼PS Storeページ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1942-PPSA10622_00-5834631560217967
【ゲーム情報】
タイトル：Lies of P
ジャンル：ソウルライクアクションRPG
販売：NEOWIZ
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／Mac
※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。
※Apple Silicon搭載Macにも対応
発売日：発売中（2023年9月19日）
価格：
スタンダードエディション：8360円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9680円（ダウンロード版）
コレクターズエディション：1万4300円（パッケージ版）
CERO：D（17才以上対象）
【追加DLC情報】
タイトル：『Lies of P: Overture』
配信：NEOWIZ
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Mac
配信日：配信中（2025年6月7日）
価格：3400円（ダウンロード版）
© NEOWIZ All rights reserved.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう