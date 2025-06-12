スクウェア・エニックスは6月11日より、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part2～」を開催中。

本セールでは、『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』や『ラスト レムナント リマスタード』などがラインアップしている。セール期間は、2025年6月25日まで。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は以下のリンクから確認してほしい。

対象タイトル一覧

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3573/

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』

PS4

60％オフ

© SQUARE ENIX

『STAR OCEAN -First Departure R-』

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

『Star Ocean2 セカンドエヴォリューション』

PS4

70％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

『スターオーシャン３ Till the End of Time ディレクターズカット』

PS4

70％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc.

『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- 4K & Full HD Remaster』

PS4

70％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc.

『STAR OCEAN5 –Integrity and Faithlessness–』

PS4

70％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PS5／PS4

50％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

『タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション』

PS5／PS4

50％オフ

© SQUARE ENIX

『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

『アクトレイザー・ルネサンス』

PS4／Switch

50％オフ

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX

© YUZO KOSHIRO

『ラスト レムナント リマスタード』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX