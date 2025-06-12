『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』が60％オフ！
「スターオーシャン」シリーズ作が70％オフ！スクエニが6月の「アルティメットセール」のパート2を開催中
2025年06月12日 17時10分更新
スクウェア・エニックスは6月11日より、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～JUNE 2025 Part2～」を開催中。
本セールでは、『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』や『ラスト レムナント リマスタード』などがラインアップしている。セール期間は、2025年6月25日まで。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は以下のリンクから確認してほしい。
対象タイトル一覧
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3573/
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』
PS4
60％オフ
© SQUARE ENIX
『STAR OCEAN -First Departure R-』
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『Star Ocean2 セカンドエヴォリューション』
PS4
70％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『スターオーシャン３ Till the End of Time ディレクターズカット』
PS4
70％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc.
『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- 4K & Full HD Remaster』
PS4
70％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc.
『STAR OCEAN5 –Integrity and Faithlessness–』
PS4
70％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
『ヴァルキリープロファイル −レナス−』
PS5／PS4
50％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G
『タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション』
PS5／PS4
50％オフ
© SQUARE ENIX
『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『アクトレイザー・ルネサンス』
PS4／Switch
50％オフ
© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX
© YUZO KOSHIRO
『ラスト レムナント リマスタード』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
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