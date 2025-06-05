カプコンは6月4日、同社の人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得な「CAPCOM JUNE SALE」を開催中だと発表。開催期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

今回のセールでは、各デジタルストアで「モンスターハンター」「バイオハザード」「ドラゴンズドグマ」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」「デッドライジング」シリーズなど、バラエティに富んだ数多くのタイトルがお買い得価格になっている。

以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。このほかにも魅力的なタイトルが多数そろっているので、詳細は「CAPCOM JUNE SALE」特設ページでチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM JUNE SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale03-7g2sl/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

セールタイトルピックアップ！

『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月30日23時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：990円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows） - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：1497円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月30日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：1497円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows） - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：1497円

『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：1990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：995円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：1990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：995円

『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【60％オフ!!】：1596円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【60％オフ!!】：1596円

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【25％オフ!!】：2992円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月30日23時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【25％オフ!!】：2992円

『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【42％オフ!!】：3474円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月30日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【42％オフ!!】：3474円

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：4990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：2495円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：4990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：2495円

『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S／Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S／Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編+追加コンテンツ パック）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：9990円

⇒ セール価格【56％オフ!!】：4395円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S／Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：9990円

⇒ セール価格【55％オフ!!】：4495円

■収録内容：

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：4990円

⇒ セール価格【80％オフ!!】：998円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S／Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：4990円

⇒ セール価格【80％オフ!!】：998円

『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows） - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：8990円

⇒ セール価格【58％オフ!!】：3775円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：8990円

⇒ セール価格【55％オフ!!】：4045円

『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：4990円

⇒ セール価格【25％オフ!!】：3742円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：4990円

⇒ セール価格【25％オフ!!】：3742円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：4990円

⇒ セール価格【25％オフ!!】：3742円

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：2995円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：2995円

『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：6990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：3495円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：6990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：3495円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：6990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：3495円

『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【40％オフ!!】：3594円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【40％オフ!!】：3594円

■Xbox Games Store■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【40％オフ!!】：3594円

『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：3990円

⇒ セール価格【75％オフ!!】：997円

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：2995円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月30日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【50％オフ!!】：2995円

『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：5990円

⇒ セール価格【40％オフ!!】：3594円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2025年6月24日18時59分まで

⇒ セール価格【40％オフ!!】：3594円

『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：7990円

⇒ セール価格【88％オフ!!】：958円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows） - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：7990円

⇒ セール価格【85％オフ!!】：1198円

『Capcom Arcade Stadium Bundle』（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：4000円

⇒ セール価格【70％オフ!!】：1200円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月30日23時59分まで

通常価格：4000円

⇒ セール価格【70％オフ!!】：1200円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：4000円

⇒ セール価格【70％オフ!!】：1200円

『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年6月18日23時59分まで

通常価格：4000円

⇒ セール価格【70％オフ!!】：1200円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年6月30日23時59分まで

通常価格：4000円

⇒ セール価格【70％オフ!!】：1200円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年6月24日18時59分まで

通常価格：4000円

⇒ セール価格【70％オフ!!】：1200円

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。