BOKURAは5月16日、iOS／Android／PC（Steam／Epic Games Store）向けMMORPG「Blue Protocol: Star Resonance（ブループロトコル スターレゾナンス）」を発表した。2025年内に海外（ヨーロッパ、北米、南米）向けにリリースするとのことで、日本展開は未定となる。

本作は2023年に国内でリリースされたオンラインアクションRPG「BLUE PROTOCOL」の世界観を共有した作品。同作は2025年1月にサービス終了済みのため、今回の発表はファンにとって驚きの一報となった。

じつはもともと同一の「PROJECT SKY BLUE」の一環として開発されていたもので、中国では「星痕共鸣（Star Resonance）」という名前でβテストと開発が進められていた。テンセントが出資するスタジオ「BOKURA」が開発を担当している。

公開されたアナウンストレーラーでは、「ブルプロ」プレイヤーにとってなじみ深い街並みやアニメ調のキャラクターが映っており、採取や釣り、キャンプを多数のプレイヤーで楽しむ様子が見られる。

なお、公式サイトやSteamページも公開中らしいが、国内からは閲覧不可となっており、詳しい情報は不明。

元から別ゲームとして作られていたため「新生」という表現が適切かはわからないが、「ブループロトコル」の文字を正式タイトルに入れたため、“魂”を受け継いでいるのは間違いない。果たして日本国内での展開はあるのか、続報に期待しよう。

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