テーマソングは日本語だが……？
【ファッ!?】新生「ブループロトコル」年内リリース 日本展開は未定
2025年05月16日 15時40分更新
BOKURAは5月16日、iOS／Android／PC（Steam／Epic Games Store）向けMMORPG「Blue Protocol: Star Resonance（ブループロトコル スターレゾナンス）」を発表した。2025年内に海外（ヨーロッパ、北米、南米）向けにリリースするとのことで、日本展開は未定となる。
Adventurers, welcome to the Continent of Magna! Hope you're prepared, because our journey is about to begin!✨— Blue Protocol: Star Resonance (@BPSR_Official) May 15, 2025
Official Website: https://t.co/JgiHAE9yP1#BlueProtocolStarResonance#StarResonance#BPSRpic.twitter.com/N6cnjMRUJV
本作は2023年に国内でリリースされたオンラインアクションRPG「BLUE PROTOCOL」の世界観を共有した作品。同作は2025年1月にサービス終了済みのため、今回の発表はファンにとって驚きの一報となった。
じつはもともと同一の「PROJECT SKY BLUE」の一環として開発されていたもので、中国では「星痕共鸣（Star Resonance）」という名前でβテストと開発が進められていた。テンセントが出資するスタジオ「BOKURA」が開発を担当している。
公開されたアナウンストレーラーでは、「ブルプロ」プレイヤーにとってなじみ深い街並みやアニメ調のキャラクターが映っており、採取や釣り、キャンプを多数のプレイヤーで楽しむ様子が見られる。
なお、公式サイトやSteamページも公開中らしいが、国内からは閲覧不可となっており、詳しい情報は不明。
元から別ゲームとして作られていたため「新生」という表現が適切かはわからないが、「ブループロトコル」の文字を正式タイトルに入れたため、“魂”を受け継いでいるのは間違いない。果たして日本国内での展開はあるのか、続報に期待しよう。
©BNEI ©BNSI ©APLUS ©BOKURA
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