今回のセールはStandard Editionのみ！
『グランブルーファンタジー リリンク Standard Edition』が55％オフ！空の物語をお買い得に遊ぼう
2025年04月23日 16時35分更新
Cygamesは4月23日、アクションRPG『グランブルーファンタジー リリンク』について、PC（Steam）版・PlayStation 5／PlayStation 4版のセールを開始したと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。
セール期間中は、ダウンロード版「Standard Edition」が55％オフで購入できる。この機会に、ぜひプレイしてみよう。
■セール実施期間
PC（Steam）：2025年5月5日2時（JST）まで
PlayStation 5／PlayStation 4：2025年5月7日23時59分（JST）まで
■セール価格
●『グランブルーファンタジー リリンク Standard Edition』
通常価格：8778円 ⇒ セール価格：3950円
※セール対象は「Standard Edition」のみです。
■販売ページ
●Steam Store
https://store.steampowered.com/app/881020/Granblue_Fantasy_Relink/
●PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/229066/
※セール期間は予告なく変更になる場合がございます
※詳細は各販売ページをご確認ください
※販売価格が割引価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink』（グランブルーファンタジー リリンク）
ジャンル：アクションRPG
開発・販売：Cygames
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：発売中（2024年2月1日）
価格：
PS5／PS4／Steam通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／PS4デラックスエディション：1万4300円（パッケージ版）
PS5／PS4／Steamスペシャルエディション：1万1770円（ダウンロード版）
PS5／PS4デジタルデラックスエディション：1万3860円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オフライン）／1～4人（オンライン）
CERO：B（12歳以上対象）
© Cygames, Inc.
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