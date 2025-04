AI搭載型の統合開発環境(IDE)を提供する「Windsurf」は4月22日、OpenAIの生成AIモデル「GPT-4.1」の無料期間を約1週間延長すると発表した。

GPT-4.1は、4月15日にOpenAIが発表した最新のAIモデル。Windsurfでは同モデルを発表当日に自社サービスに実装した上で、4月22日までの期間限定で無料開放するとしていた。

Free access to unlimited GPT-4.1 and o4-mini is now extended until 4/28! pic.twitter.com/QPV5QLe2nu