OpenAI新モデル「GPT-4.1」当面無料　Cursor、Windsurfで

AI連携機能を備えた統合開発環境(IDE)を提供するCursorとWindsurfは4月15日、OpnenAIの新型AIモデル「GPT-4.1」を、期間限定で無料提供すると発表した。

GPT-4.1は、同日発表された最新のAIモデル。最大100万トークンのコンテキストに対応しており、コーディングや命令追跡などの性能も大きく向上。既存の「GPT-4o」や「GPT-4o mini」を上回る性能をもつとしている。

GPT-4.1 is enabled for all Cursor users!



We're launching it for free for the time being, to let people get a feel for the model.



Curious to hear what you think. We don't yet recommend it as a default.