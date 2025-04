ChatGPTの記憶力が劇的に進化！　過去の全会話を学習し、自分だけのAIアシスタントになる

2025年4月11日、ChatGPTのメモリ機能が強化され、「Plus」プランと「Pro」プランで利用できるようになった。過去に行ったすべてのチャット履歴を参照できるようになり、さらにユーザーの好みや興味を理解し、よりパーソナライズされた応答が可能になる画期的なアップデートだ。

we have greatly improved memory in chatgpt--it can now reference all your past conversations!



this is a surprisingly great feature imo, and it points at something we are excited about: ai systems that get to know you over your life, and become extremely useful and personalized.