家庭用ゲーム『BLEACH Rebirth of Souls』が2025年発売決定！黒崎一護とウルキオラが登場する最新映像も

バンダイナムコエンターテインメントは9月26日、「BLEACH」家庭用ゲーム最新作『BLEACH Rebirth of Souls』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、“再覚醒”にフォーカスした黒崎一護とウルキオラ・シファーの最新映像を公開した。さらに、発売時期も2025年に決定。新規ビジュアルもあわせて公開している。

初公開である完全虚化の姿の黒崎一護と刀剣解放第二階層（レスレクシオン・セグンダ・エターパ）の姿のウルキオラ・シファーの迫力ある映像で、本作の“覚醒”による“逆転”アクションを楽しもう。

また、来週2024年9月30日には、“再覚醒”の特徴を持つ「黒崎一護[卍解]」と「ウルキオラ・シファー」を紹介するキャラクタームービーも公開予定だという。

【ゲーム情報】

タイトル：BLEACH Rebirth of Souls

ジャンル：対戦アクション

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※Xbox Series X|S／PC（Steam）版はダウンロード版のみ。

発売日：2025年予定

価格：未定

プレイ人数：1～2人（ローカルマルチ対戦／オンライン対応）

CERO：審査予定

©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

©Bandai Namco Entertainment Inc.

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