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『ドラクエX』は超大型拡張DLCもお買い得！

スマホ版『ドラクエX　オフライン』と『ドラクエVII』をお買い得に楽しもう！3月30日まで特別セールを開催

2025年03月19日 19時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

スマホ版『ドラクエX　オフライン』と『ドラクエVII』をお買い得に楽しもう！3月30日まで特別セールを開催
スマホ版『ドラクエX　オフライン』と『ドラクエVII』をお買い得に楽しもう！3月30日まで特別セールを開催
スマホ版『ドラクエX　オフライン』と『ドラクエVII』をお買い得に楽しもう！3月30日まで特別セールを開催

　スクウェア・エニックスは3月19日、App Store／Google Play ストアで配信中のスマートフォン版『ドラゴンクエストX　オフライン』と、App Store／Google Playストア／Amazonアプリストアで配信中のスマートフォン版『ドラゴンクエストVII　エデンの戦士たち』について、期間限定で特別セールを実施。セール期間は、両作ともに2025年3月30日まで。

《ゲーム本編》ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン
《超大型拡張DLC》ドラゴンクエストX　眠れる勇者と導きの盟友　オフライン

●価格

《ゲーム本編》：2800円 ⇒ 1960円（30％オフ）
《超大型拡張DLC》：2400円 ⇒ 1920円（20％オフ）

※超大型拡張ダウンロードコンテンツは本編『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン』の有料コンテンツで、ゲーム内でのみご購入が可能です。
※超大型拡張ダウンロードコンテンツの物語を進めるには本編『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン』をエンディングまで進める必要があります。

スマホ版『ドラクエX　オフライン』と『ドラクエVII』をお買い得に楽しもう！3月30日まで特別セールを開催
スマホ版『ドラクエX　オフライン』と『ドラクエVII』をお買い得に楽しもう！3月30日まで特別セールを開催

●ストアURL

App Store：https://sqex.to/0TD2u
Google Play：https://sqex.to/nZXJb

▼PV

ドラゴンクエストVII　エデンの戦士たち

●価格

2400円 ⇒ 1600円（33％オフ）
※追加課金は発生しません。

スマホ版『ドラクエX　オフライン』と『『ドラクエVII』をお買い得に楽しもう！3月30日まで特別セールを開催
スマホ版『ドラクエX　オフライン』と『『ドラクエVII』をお買い得に楽しもう！3月30日まで特別セールを開催

●ストアURL

App Store：http://sqex.to/dq7_A
Google Play：http://sqex.to/dq7_G
Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B06WW56KNB

▼PV

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2025年1月15日）
価格：
　本体：2800円
　超大型拡張DLC：2400円
※2025年3月30日まで本体が30％オフの1960円、超大型拡張DLCが20％オフの1920円。

タイトル：ドラゴンクエストVII　エデンの戦士たち
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中
価格：2400円
※2025年3月30日まで33％オフの1600円。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO
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