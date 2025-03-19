『ドラクエX』は超大型拡張DLCもお買い得！
スマホ版『ドラクエX オフライン』と『ドラクエVII』をお買い得に楽しもう！3月30日まで特別セールを開催
2025年03月19日 19時15分更新
スクウェア・エニックスは3月19日、App Store／Google Play ストアで配信中のスマートフォン版『ドラゴンクエストX オフライン』と、App Store／Google Playストア／Amazonアプリストアで配信中のスマートフォン版『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』について、期間限定で特別セールを実施。セール期間は、両作ともに2025年3月30日まで。
《ゲーム本編》ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン
《超大型拡張DLC》ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン
●価格
《ゲーム本編》：2800円 ⇒ 1960円（30％オフ）
《超大型拡張DLC》：2400円 ⇒ 1920円（20％オフ）
※超大型拡張ダウンロードコンテンツは本編『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』の有料コンテンツで、ゲーム内でのみご購入が可能です。
※超大型拡張ダウンロードコンテンツの物語を進めるには本編『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』をエンディングまで進める必要があります。
●ストアURL
App Store：https://sqex.to/0TD2u
Google Play：https://sqex.to/nZXJb
▼PV
ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち
●価格
2400円 ⇒ 1600円（33％オフ）
※追加課金は発生しません。
●ストアURL
App Store：http://sqex.to/dq7_A
Google Play：http://sqex.to/dq7_G
Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B06WW56KNB
▼PV
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2025年1月15日）
価格：
本体：2800円
超大型拡張DLC：2400円
※2025年3月30日まで本体が30％オフの1960円、超大型拡張DLCが20％オフの1920円。
タイトル：ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中
価格：2400円
※2025年3月30日まで33％オフの1600円。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by: ArtePiazza
© SUGIYAMA KOBO
ASCII.jpの最新情報を購読しよう