30周年イヤーを記念したコラボレーション・イベントに関する最新情報をお届け！
「『テイルズ オブ』シリーズイベント特番！30周年プロジェクト生配信」が3月26日に実施決定
2025年03月14日 20時45分更新
バンダイナムコエンターテインメントは3月14日、『テイルズ オブ』シリーズ 30周年イヤーを記念したコラボレーション・イベントに関する最新情報を紹介する特別生配信を実施すると発表。配信日時は、2025年3月26日19時（予定）だ。
2025年で発売20周年を迎える『テイルズ オブ レジェンディア』と『テイルズ オブ ジ アビス』より、各作品の主人公を演じる鈴村健一さん（セネル役）と鈴木千尋さん（ルーク役）をゲストに迎え、最新コラボ情報や「テイルズ オブ フェスティバル 2025」の続報などをお届するという。
さらに、イベントに関するビッグなお知らせも………？ ぜひ視聴しよう。
※家庭用ゲームおよびアプリに関する最新情報はございません。
※予告なく、変更となる場合があります。
【番組概要】
番組タイトル：『テイルズ オブ』シリーズ イベント特番！30周年プロジェクト生配信
日時：2025年3月26日19時～（予定）
出演者：鈴村 健一さん（テイルズ オブ レジェンディア セネル・クーリッジ役）
鈴木 千尋さん（テイルズ オブ ジ アビス ルーク・フォン・ファブレ役）
松澤ネキさん（MC）
配信URL：https://youtube.com/live/HAfVlYf0Fa4
「テイルズ オブ フェスティバル 2025」は、2025年6月7日／8日に開催予定。こちらもお見逃しなく。
TALES OF Series™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©いのまたむつみ ©藤島康介
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう