『Special Edition』や『Digital Deluxe Edition』もお買い得！
『グラブルリリンク』が期間限定で50％オフ！PC（Steam）版とPS5／PS4版がお買い得なセールを開催中
2025年03月14日 20時15分更新
Cygamesは3月14日、アクションRPG『グランブルーファンタジー リリンク』について、PC（Steam）版、PlayStation 5／PlayStation 4版のセールを開始したと発表。セール期間はストアごとで異なるので、下記を確認してほしい。
セール期間中は、本作のダウンロード版がそれぞれ半額で購入可能。この機会に、空の物語を体験してみてはいかがだろうか。
■セール実施期間
PC（Steam）：2025年3月21日2時（JST）まで
PlayStation 5／PlayStation 4：2025年3月26日23時59分（JST）まで
■セール価格
『グランブルーファンタジー リリンク Standard Edition』：8778円 ⇒ 4389円
『グランブルーファンタジー リリンク Special Edition』：1万1770円 ⇒ 5885円
『グランブルーファンタジー リリンク Digital Deluxe Edition』：1万3860円 ⇒ 6930円
※『グランブルーファンタジー リリンク Digital Deluxe Edition』はPS5／PS4版のみとなります。
■販売ページ
Steam Store：https://store.steampowered.com/app/881020/Granblue_Fantasy_Relink/
PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/229066/
※セール期間は予告なく変更になる場合がございます
※詳細は各販売ページをご確認ください
※販売価格が割引価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink』（グランブルーファンタジー リリンク）
ジャンル：アクションRPG
開発・販売：Cygames
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：発売中（2024年2月1日）
価格：
PS5／PS4／Steam通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／PS4デラックスエディション：1万4300円（パッケージ版）
PS5／PS4／Steamスペシャルエディション：1万1770円（ダウンロード版）
PS5／PS4デジタルデラックスエディション：1万3860円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オフライン）／1～4人（オンライン）
CERO：B（12歳以上対象）
© Cygames, Inc.
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