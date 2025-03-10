10％ポイントバックキャンペーンを実施予定！
『学園アイドルマスター』のDMM GAMES版が3月18日にリリース決定！
2025年03月10日 16時05分更新
バンダイナムコエンターテインメントは3月10日、PC（DMM GAMES）版『学園アイドルマスター』のリリース日を発表。リリース日は、2025年3月18日予定となる。
引き続き「DMM GAMES」「DMM GAME PLAYER」内の各バナーから、事前登録受付中。事前登録受付については公式サイトをチェック！
▼公式サイト
https://dmg-gakuen.idolmaster-official.jp/
PC（DMM GAMES）版 事前登録キャンペーン実施中！
登録数に応じて報酬がもらえるPC（DMM GAMES）版事前登録キャンペーンを引き続き実施中。登録者数に応じて、下記のアイテムがプレゼントされる！
ぜひ、この機会にPC（DMM GAMES）版『学園アイドルマスター』」の事前登録をしてはいかがだろうか。
事前登録者数が……
1万人達成で、レッスンノート1000個、ベテランノート500個
3万人達成で、ジュエル500個
5万人達成で、サポート強化Pt3万、マニー10万
10万人達成で、メモリー合成チケット×1枚
15万人達成で、ジュエル1000個
DMM GAMES版 リリース記念！ 10％ポイントバック キャンペーン実施予定
PC（DMM GAMES）版にてお得な10％ポイントバックキャンペーンも実施予定。詳細は、リリース後の続報を待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：学園アイドルマスター
ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC（DMM GAMES）
配信日：
iOS／Android：配信中（2024年5月16日）
PC（DMM GAMES）：2025年3月18日予定
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう