バンダイナムコエンターテインメントは3月10日、PC（DMM GAMES）版『学園アイドルマスター』のリリース日を発表。リリース日は、2025年3月18日予定となる。

引き続き「DMM GAMES」「DMM GAME PLAYER」内の各バナーから、事前登録受付中。事前登録受付については公式サイトをチェック！

▼公式サイト

https://dmg-gakuen.idolmaster-official.jp/

PC（DMM GAMES）版 事前登録キャンペーン実施中！

登録数に応じて報酬がもらえるPC（DMM GAMES）版事前登録キャンペーンを引き続き実施中。登録者数に応じて、下記のアイテムがプレゼントされる！

ぜひ、この機会にPC（DMM GAMES）版『学園アイドルマスター』」の事前登録をしてはいかがだろうか。

事前登録者数が……

1万人達成で、レッスンノート1000個、ベテランノート500個

3万人達成で、ジュエル500個

5万人達成で、サポート強化Pt3万、マニー10万

10万人達成で、メモリー合成チケット×1枚

15万人達成で、ジュエル1000個

DMM GAMES版 リリース記念！ 10％ポイントバック キャンペーン実施予定

PC（DMM GAMES）版にてお得な10％ポイントバックキャンペーンも実施予定。詳細は、リリース後の続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC（DMM GAMES）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年5月16日）

PC（DMM GAMES）：2025年3月18日予定

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

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