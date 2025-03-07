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Amazon.co.jpでは3月7日14時30分現在、ソニー「PlayStation 5」を参考価格から最大10%オフで販売するタイムセールを開催中。人気ゲーム機をお得に一狩りするチャンスだ！

主なラインナップとセール価格は以下のとおり。

・デジタル・エディション（CFI-2000B01）：6万5980円（10%オフ）

・通常版（CFI-2000A01）：7万2980円（9%オフ）

・DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック（CFIJ-10018）：8万2980円（8%オフ）

・デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック（CFIJ-10019）：7万5980円（8%オフ）

「”モンハンワイルズ”をプレーしたいけど、ゲーミングPCはちょっと……」という人にも、嬉しいセールといえそうだ。