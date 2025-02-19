「地球防衛軍」シリーズなどが超お買い得！Steamにて最大85％オフの「D3PUBLISHER SALE 2025」を開催

『地球防衛軍6』が過去最大割引の40％オフ！

ディースリー・パブリッシャー（D3P）＆ Dogenzaka Labは2月19日、両社のPCソフトが最大85％オフで購入できる「D3PUBLISHER SALE 2025」を開催。セール期間は、2025年3月5日午前3時まで。

今回のセールでは、数々の受賞歴を持つEDFナンバリングシリーズ最新作『地球防衛軍6』が40％オフと過去最大割引で登場。壮大な『6』のストーリーをより楽しむなら前作『地球防衛軍5』からの入隊もオススメ。大変お得な75％オフで入隊可能だ。

また、EDFシリーズスピンオフ作品である『デジボク地球防衛軍(略)』は、なんとこちらも過去最大75％オフ！ 初の1000円以下になって登場する。その続編となる『デジボク地球防衛軍2(略)』もお得な40％オフでセール中。丸い地球でも四角い地球でも、EDFは君の入隊を待っている！

そのほか、人気タイトルが最大85％オフと超お買い得となっているので、お見逃しなく。

▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら

D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/D3P2025

Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

セールタイトル（一部）

『地球防衛軍5』

●ゲーム本編：5980円 → 1495円（75％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1007040

●追加ミッションパック第1弾「エキストラチャレンジ」：1222円 → 501円（59％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1057270/

●追加ミッションパック第1弾「スーパーチャレンジ」：1222円 → 501円（59％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1057271/

『地球防衛軍6』

●ゲーム本編：8980円 → 5388円（40％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/2291060/

●追加ミッションパック第1弾「Lost Days」：1500円 → 1350円（10％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378087/

●追加ミッションパック第2弾「Visions of Malice」：1650円 → 1485円（10％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378088/

『デジボク地球防衛軍(略)』

●ゲーム本編：3980円 → 995円（75％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/1497950/

●追加ミッションパック「新たなるシカク」襲来！：1540円 → 539円（65％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1596670/

『デジボク地球防衛軍2(略)』

●ゲーム本編：6980円 → 4188円（40％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2370170/

●追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」：1650円 → 1320円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2831530

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