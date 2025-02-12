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『デジボク地球防衛軍』デラックスエディションが過去最大の60％オフ！

D3Pの人気PS5＆PS4ソフトが最大87％オフ！PS Store「スペシャルセール」を開催

2025年02月12日 19時50分更新

文● ミヤザキ／ASCII

D3Pの人気PS5＆PS4ソフトが最大87％オフ！PS Store「スペシャルセール」を開催

　ディースリー・パブリッシャーは2月12日、PlayStation Storeで開催中の「スペシャルセール」に提供しているソフトのラインアップを公開。セール期間は、2025年2月26日まで。

　本セールでは、大人から子どもまで迫力のバトルが楽しめるアクションSTG『デジボク地球防衛軍』デラックスエディション（DX版）が過去最大割引60％オフ！　続編『デジボク地球防衛軍2』DX版も45％オフと、まとめてデラックス入隊する絶好のチャンスとなっている。

　さらに『お姉チャンバラORIGIN』『夏色ハイスクル★青春白書』なども過去最大割引の超お買い得となっているので、お見逃しなく。

【セール期間】

2025年2月12日～2月26日まで

【セールページはこちら】

https://www.d3p.co.jp/information/event/320/

セール対象タイトル（一部）

『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST』デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

通常価格：5980円 → セール価格：2392円（60％オフ） ★過去最大割引
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA23633_00-EDFWORLDBROTHER1

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『お姉チャンバラORIGIN』

通常価格：8128円 → セール価格：1950円（76％オフ） ★過去最大割引
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA14226_00-ANEZ3GAME0000000

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『夏色ハイスクル★青春白書(略)』

通常価格：7619円 → セール価格：990円（87％オフ） ★過去最大割引
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA00891_00-NPG0000000000000

D3Pの人気PS5＆PS4ソフトが最大87％オフ！PS Store「スペシャルセール」を開催

『地球防衛軍6』デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

通常価格：1万2100円 → セール価格：6897円（43％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000

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セールタイトル一覧

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