『デジボク地球防衛軍』デラックスエディションが過去最大の60％オフ！
D3Pの人気PS5＆PS4ソフトが最大87％オフ！PS Store「スペシャルセール」を開催
2025年02月12日 19時50分更新
ディースリー・パブリッシャーは2月12日、PlayStation Storeで開催中の「スペシャルセール」に提供しているソフトのラインアップを公開。セール期間は、2025年2月26日まで。
本セールでは、大人から子どもまで迫力のバトルが楽しめるアクションSTG『デジボク地球防衛軍』デラックスエディション（DX版）が過去最大割引60％オフ！ 続編『デジボク地球防衛軍2』DX版も45％オフと、まとめてデラックス入隊する絶好のチャンスとなっている。
さらに『お姉チャンバラORIGIN』『夏色ハイスクル★青春白書』なども過去最大割引の超お買い得となっているので、お見逃しなく。
【セール期間】
2025年2月12日～2月26日まで
【セールページはこちら】
https://www.d3p.co.jp/information/event/320/
セール対象タイトル（一部）
『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST』デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
通常価格：5980円 → セール価格：2392円（60％オフ） ★過去最大割引
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA23633_00-EDFWORLDBROTHER1
『お姉チャンバラORIGIN』
通常価格：8128円 → セール価格：1950円（76％オフ） ★過去最大割引
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA14226_00-ANEZ3GAME0000000
『夏色ハイスクル★青春白書(略)』
通常価格：7619円 → セール価格：990円（87％オフ） ★過去最大割引
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA00891_00-NPG0000000000000
『地球防衛軍6』デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
通常価格：1万2100円 → セール価格：6897円（43％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000
セールタイトル一覧
ASCII.jpの最新情報を購読しよう